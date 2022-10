Der Tatsache, dass er auf große Konkurrenz im Rennen um den begehrten Platz im Mittelfeld hat, ist sich der gebürtige Bochumer bewusst. Dennoch spielt Goretzka den Konkurrenzkampf etwas herunter.

"Es liegt in der Natur der Sache, so geht es den anderen Jungs auch, dass sie ebenfalls auf dem Platz stehen wollen", sagte der frühere Schalker nach dem 5:0-Champions-League-Erfolg über Viktoria Pilsen und fügte mit deutlichen Worten an: "Das ist mein Anspruch. Aber am Ende müssen diese Fragen dem Julian [Nagelsmann, Anm. d.Red.] gestellt werden."

Am kommenden Samstag treffen Goretzka und Co. im Bundesliga-"Klassiker" auf Konkurrent Borussia Dortmund. Gegen den BVB werden die Münchner laut Goretzka "eine schlagkräftige Truppe auf den Platz bekommen."

In der laufenden Saison musste Goretzka nach überstandener Knie-OP bis zur ersten DFB-Pokalrunde gegen Viktoria Köln Ende August auf seinen ersten Pflichtspieleinsatz warten.

Sabitzer überzeugt als Goretzka-Vertreter

Auf der Doppelsechs neben Joshua Kimmich vertrat ihn bis dahin Marcel Sabitzer, der nach überzeugenden Leistungen seinen Stammplatz nicht mehr so einfach hergeben möchte und auch bei Trainer Nagelsmann hoch im Kurs steht. Nagelsmann ließ den Österreicher bislang in einer einzigen Partie draußen: Beim 2:2-Remis gegen den VfB Stuttgart am sechsten Spieltag, als Goretzka für ihn spielte.

