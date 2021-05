Publiziert 25/05/2021 Am 08:27 GMT | Update 25/05/2021 Am 09:13 GMT

Bei der EM (11. Juni bis 11. Juli) wird letztmals Löw die deutsche Nationalmannschaft betreuen, danach zieht er sich nach 15 Amtsjahren zurück.

Mit Bayern München holte Flick in den vergangenen beiden Spielzeiten sieben Titel.

Zuvor berichtete bereits die "Bild"-Zeitung, dass der 56-Jährige am Dienstagmorgen in der Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Frankfurt/Main für die Vertragsunterschrift eingetroffen ist. Auch "Sky" bestätigte diese Meldung.

Das Blatt berichtet, dass der Coach beim DFB weniger als beim FC Bayern verdienen soll. Sein Gehalt liegt offenbar dann bei rund 6,5 Millionen Euro.

Obwohl es schon lange klar schien, dass der Ex-Bayern-Trainer den Job von Löw übernehmen soll, seien die Verhandlungen lang, detailiert und hart gewesen. Für den 56-Jährigen sei für seine Entscheidung wichtig gewesen, dass Bierhoff sein Ansprechpartner bleibt.

(mit SID)

