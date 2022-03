Borussia Dortmunds Junioren, die im Achtelfinale der UEFA Youth League Manchester United in einem regelrechten Elfmeter-Krimi ausgeschaltet (3:1) und damit erstmals in der Vereinsgeschichte die Runde der letzten Acht erreicht hatten, legten vor 19.600 Zuschauern im heimischen Signal-Iduna-Park zunächst gut los.

Die Mannen von Mike Tullberg schnürten Atlético Madrid, das nicht zuletzt aufgrund des Achtelfinal-Erfolgs gegen den großen Stadtrivalen Real (3:2) favorisiert war, in den Anfangsminuten mit frühem Pressing ein und ließen die Gäste kaum zur Entfaltung kommen.

Ad

Nach gerade einmal fünf Minuten hatten die Schwarz-Gelben dann die große Chance auf die frühe Führung. Der pfeilschnelle Jamie Bynoe-Gittens brach auf der linken Seite durch und drang in den Strafraum ein, wo er von Gegenspieler Sergio Diez gelegt wurde. Schiedsrichter Julian Weinberger aus Österreich zeigte unverzüglich auf den Elfmeterpunkt.

Fußball Einigung mit Barça? Duo um Bayern-Flirt Christensen kurz vor Wechsel VOR EINER STUNDE

Den fälligen Elfmeter brachte Torjäger Bradley Fink jedoch nicht im gegnerischen Gehäuse unter. Atlético-Keeper Alejandro Iturbe tauchte ab und fischte den Ball aus dem rechten unteren Eck (6.).

Currás lässt Dortmunds Träume platzen

Die Borussia blieb allerdings auch in der Folge am Drücker und hatte in Person von Lion Semic, der Iturbe mit einem Versuch aus rund 18 Metern zentraler Position zu einer weiteren Glanztat zwang, die nächste gute Gelegenheit (26.).

Kapital aus ihrer optischen Überlegenheit konnten die Gastgeber letztlich aber nicht schlagen, was sich wenig später rächen sollte.

Atléticos Diez dribbelte von der rechten Seite ins Zentrum und setzte Salim El Jebari mit einem klugen Zuspiel in Szene, der von Soumaïla Coulibaly im Sechzehner gelegt wurde. Der Dortmunder Innenverteidiger traf zwar zuerst den Ball, räumt im Anschluss aber auch den Angreifer ab. Schiedsrichter Weinberger zeigte erneut auf den Elfmeterpunkt.

Javier Currás ließ sich nicht zweimal bitten und verlud BVB-Schlussmann Silas Ostrzinski eiskalt zur Führung für die Rojiblancos (31.), die bis zum Pausenpfiff bestand haben sollte.

BVB findet die Lücke nicht

Auch nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Mannen von Mike Tullberg aktiver, fanden aber lange Zeit die Lücke im dicht gestaffelten Abwehrverbund der Madrilenen nicht. Einzig Semic sorgte mit einem Schuss aus spitzem Winkel nach einer knappen Stunde für Gefahr (57.). Letztlich konnten Keeper Iturbe und seine Vorderleute den Versuch des 18-Jährigen jedoch entschärfen.

Atlético verbarrikadierte sich mit zunehmender Spielzeit immer mehr am eigenen Sechzehner und ließ den BVB kommen. Wirklich gefährlich wurde es allerdings erst wieder nach einem ruhenden Ball. Bynoe-Gittens zirkelte einen Freistoß aus rund 25 Meter direkt aufs Tor - der Ball küsste jedoch nur den Querbalken (71.).

Doch auch aus dem Spiel heraus wurden die Dortmunder nun zielstrebiger. Nach Zuspiel des eingewechselten Samuel Bamba überlupfte Fink den herauseilenden Aléti-Keeper Iturbe. David Navarro Expósito rettete allerdings im letzten Moment für seinen Keeper und verhinderte damit den Einschlag (76.).

Joker Rijkhoff verpasst Ausgleich

Die beste Chance in Halbzeit zwei hatte kurz vor dem Ende BVB-Joker Julian Rijkhoff, der nach einem schulbuchmäßigen Konter und punktgenauer Hereingabe von Tom Rothe im Zentrum jedoch zu überhastet agierte und den Ball weit über den gegnerischen Kasten schoss (90.).

Es sollte die letzte Möglichkeit für den BVB in einer packenden Partie bleiben. Nach 94 umkämpften Partie jubelten am Ende die Rojiblancos, die mit dem knappen 1:0-Erfolg den erstmaligen Halbfinal-Einzug perfekt machen. Gegner in der Vorschlussrunde ist am 22. April der FC Salzburg.

Das könnte Dich auch interessieren: Zu hoch gepokert? Salah spielt mit seinem Legendenstatus

Rangnick sauer: "Schiri machte es Atletico leicht"

Europa League Glasner warnt Eintracht vor Leichtsinn: "Wollen auf Sieg spielen" VOR 2 STUNDEN