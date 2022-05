Zum Hintergrund: Kroos hatte nach dem Gewinn des Königsklassen-Endspiels gegen den FC Liverpool (1:0) ein Interview mit "ZDF"-Mann Nils Kaben abgebrochen , weil ihm dessen kritische Fragen sauer aufgestoßen waren. Kabens Andeutung, dass die Königlichen den Reds insgesamt unterlegen gewesen seien, kanzelte der gebürtige Greifswalder mit den Worten "Du hattest 90 Minuten Zeit, Dir vernünftige Fragen zu überlegen, dann stellst Du mir zwei so Scheißfragen" ab.

Im Anschluss war eine Kontroverse um Kroos' Aktion entstanden. In seinem Podcast verriet Kroos, dass er sich über die Fragen des Reporters geärgert habe. "Wir hatten zwei, drei Druckphasen zu überstehen. Aber das habe ich auch gesagt: Das ist doch normal. Was erwartest Du? Dass wir Liverpool 90 Minuten dominieren? Du musst sie halt schlagen, das haben wir gemacht."

Kroos weiter: "Du kannst ja im Laufe des Interviews dann nochmal fragen, wie ich das Spiel gesehen habe. Da hätte ich nicht gesagt: 'Wir haben die von der 1. bis zur 90. an die Wand gespielt. Ich bin der Erste, der sagt: 'Insgesamt ausgeglichen, wahrscheinlich sogar mehr Chancen bei Liverpool. Aber wir haben es halt gewonnen."

Der ehemalige Bayern- und Leverkusen-Profi schob nach: "Aber direkt dieses: 'Ich will hören, dass ihr unverdient gewonnen habt.' Das ist mir scheißegal im Finale! Das Finale musst du gewinnen." Die gesamte Podcast-Folge wird am Dienstagabend veröffentlicht.

"ZDF"-Reporter Kaben hatte jüngst in einem Interview mit dem "Spiegel" Kritik an Kroos' Verhalten geübt . "Mit meinen Kollegen und Kolleginnen sind wir ganz deutlich zu dem Schluss gekommen, dass man sich als Spieler so nicht benehmen sollte", sagte Kaben und ergänzte: "Da hätte ich mich als Journalist schon schwer danebenbenehmen müssen, damit der Interviewgast eigentlich geht."