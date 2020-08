"Messi zieht in den Krieg": Schlammschlacht mit Barcelona droht

Einen Schuss von Le Sommer wehrte VfL-Torhüterin Abt unglücklich nach vorne ab, worauf die Lyon-Angreiferin am schnellsten schaltete und aus kurzer Distanz per Nachschuss flach zur Führung traf (25.).

Wolfsburg fand offensiv weiterhin kaum statt und musste kurz vor der Pause das 0:2 hinnehmen. Lyons Mittelfeldmotor Kumagai fasste sich aus rund 20 Metern ein Herz und baute die Führung mit einem präzisen Schuss in die rechte Ecke aus (44.).

Nach dem Seitenwechsel legten die Wölfinnen eine deutlich verbesserte Einstellung an den Tag, agierten nun viel mutiger in eigenem Ballbesitz und belohnten sich mit dem Anschlusstreffer.

Nach einer Rolfö-Flanke von links bewies Pajor am Fünfer Handlungsschnelligkeit und flankte umgehend in die Mitte. Popp nutzte ihre Freiheiten und köpfte aus kurzer Distanz zum 1:2 ein (58.). Wolfsburg spielte in der Folge weiter druckvoll, allerdings fehlte beim letzten Pass zu oft die Präzision beim deutschen Doublesieger - nennenswerte Torchancen blieben somit bis zum Schluss Mangelware.