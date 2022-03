Maria León hatte die Gastgeberinnen früh auf die Siegerstraße gebracht (8.), doch Olga Carmona (16.) glich vom Elfmeterpunkt postwendend aus. Nach einem Traumtor von Claudia Zornoza (48.), die kurz nach dem Seitenwechsel aus 40 Metern traf, keimte noch einmal Spannung auf.

Doch in der Folge erhöhte Barça die Schlagzahl und drehte das Spiel binnen drei Minuten. Erst glich Aitana Bonmati (52.) aus, dann erzielte Claudia Pina (55.) nach toller Vorarbeit der ehemaligen Bundesligaspielerin Fridolina Rolfö die erneute Führung für die Blaugrana. Weltfußballerin Alexia Putellas (62.) und Carolina Hansen (70.) stellten schließlich den 5:2-Kantersieg her.

Der bisherige Zuschauer-Weltrekord für ein Frauen-Spiel stammte aus dem Jahr 1999, damals hatten 90.185 Fans das WM-Finale zwischen Gastgeber USA und China im Rose Bowl in Pasadena verfolgt. Auf Klubebene war bislang beim Duell zwischen Atletico Madrid und Barcelona 2019 mit 60.739 Besuchern die Bestmarke erreicht worden.

Barça, das für das besondere Spiel Tickets in der ganzen Welt verkauft hatte, bekommt es im Halbfinale mit dem Sieger des Duells zwischen Wolfsburg und Arsenal zu tun. Das Rückspiel findet am Donnerstag in der VW-Arena statt, im Hinspiel hatte es in England ein 1:1 gegeben.

(mit SID)

