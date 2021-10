Lea Schüller traf binnen zwei Minuten zum 2:0 (9./11.) nach nicht einmal einer Viertelstunde, anschließend flachte die Partie vor 688 Zuschauern etwas ab.

Linda Dallmann (71.) und Jovana Damnjanovic (90.+1) schraubten das Ergebnis weiter hoch.

Mit nun vier Punkten haben die Bayern, die in der Bundesliga mit fünf Siegen und 24:1 Toren gestartet sind, eine ordentliche Ausgangslage in Gruppe D, in der mit Rekordsieger Olympique Lyon ein absolutes Topteam vertreten ist. Die Französinnen sind zugleich der nächste Königsklassen-Gegner der Bayern (10. November).

Am Abend (21:00 Uhr) ist die TSG Hoffenheim noch beim FC Arsenal gefordert. Der VfL Wolfsburg, das dritte deutsche Champions-League-Team, hatte bereits am Mittwoch durch ein 5:0 gegen Servette Genf aus der Schweiz den ersten Sieg im zweiten Spiel eingefahren.

