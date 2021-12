Beim Geisterspiel am FC Bayern Campus trafen Karolina Vilhjalmsdottir (26.), Lea Schüller (28.), Giulia Gwinn (48., Foulelfmeter) und Klara Bühl (49.).

Die Bayern könnten nun in der ersten K.o.-Runde im März unter anderem auf Titelverteidiger und Topfavorit FC Barcelona treffen.

Ausgelost werden das Viertel- und Halbfinale am Montag (12:00 Uhr). Am späteren Mittwochabend (21:00 Uhr) spielt in Gruppe C noch die TSG Hoffenheim ( hier geht's zum Livescoring ), die zum Weiterkommen allerdings einen Kantersieg gegen den zweitplatzierten FC Arsenal benötigt.