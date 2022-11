Geyse (47.), Aitana Bonmati (60.) und Claudia Pina (66.) waren für die Katalaninnen erfolgreich, die sich durch den Sieg mit neun Punkten und einem Torverhältnis von 16:1 an der Spitze der Gruppe D absetzen.

Barcelona war auch ohne die verletzte Weltfußballerin Alexia Putellas von Beginn an überlegen, bereits nach knapp zwei Minuten scheiterte Angreiferin Geyse freistehend an Maria Grohs im Bayern-Tor. Auf der anderen Seite hatte Nationalspielerin Bühl nach einem Konter die beste, aber auch einzige gefährliche Gelegenheit für den deutschen Vizemeister. Aus vollem Lauf traf die 21-Jährige nur das Außennetz (10.).

Ad

Nach der Pause dauerte es erneut weniger als zwei Minuten, bis Geyse freistehend vor dem Tor der Münchnerinnen auftauchte, dieses Mal hatte sie keine Mühe. Bonmati und Pina mit einem traumhaften Schlenzer aus 20 Metern legten noch nach.

Champions League - Frauen Pajor sichert Wolfsburg einen Punkt in Rom VOR EINEM TAG

Das Rückspiel findet bereits am 7. Dezember in der Münchener Allianz Arena statt. Beim zweiten Auftritt im Wohnzimmer von Manuel Neuer und Co. nach dem Viertelfinal-Aus gegen Paris St. Germain im März soll Bayerns Frauen-Bestmarke von damals 13.000 Zuschauern geknackt werden.

(SID)

Start in der Frauen-Bundesliga: EM-Heldin Magull im XXL-Interview

Champions League - Frauen In der 98. Minute! Stanway krönt Bayerns Aufholjagd in Lissabon UPDATE 27/10/2022 UM 22:31 UHR