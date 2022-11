Dafür, dass er dann die Beine aufreizend nach oben zog, hatte der frühere Nationalspieler hingegen kein Verständnis. "Ich habe das schon ein paar Mal bei ihm gesehen, das ist nicht das erste Mal", sagte Mertesacker.

In der Tat war Rüdiger bereits in der Vergangenheit mehrfach mit einem besonderen Laufstil aufgefallen und hatte damit im Internet für Heiterkeit gesorgt. "Ich mache das, weil ich denke, dass ich so schneller bin", erklärte Rüdiger im September gegenüber "Sport1" . "Wenn Leute das amüsant finden, lache ich gerne mit", so der heutige Abwehrspieler von Real Madrid.