Geht es nach Herbert Hainer, verleiht die Rekordkulisse Bayern Münchens Fußballerinnen Flügel. Über 20.000 Tickets sind für den Champions-League-Kracher gegen den FC Barcelona am Mittwoch (21:00 Uhr) in der Allianz Arena verkauft - ein "Meilenstein in unserer Entwicklung", schwärmte der Vereinspräsident im Interview mit Münchner "Merkur/tz"

"Wir toppen die bisherige Bestmarke von 13.000 gegen Paris St. Germain im Frühjahr deutlich, und das wird unserem Team noch einmal einen Schub geben", versicherte Hainer. Das wird auch nötig sein, denn: "Barcelona ist für mich momentan die stärkste Mannschaft der Welt", befand nicht nur Torjägerin Lea Schüller.

Ad

Auch Trainer Alexander Straus bezeichnete Barca als Benchmark. "Das ist das Niveau auf das wir kommen wollen", sagte der Norweger: "Das ist ein großartiger Test."

Champions League - Frauen Deutliche Pleite: Bayern im Camp Nou ohne Chance UPDATE 24/11/2022 UM 20:20 UHR

Beim 0:3 (0:0) im Hinspiel vor zwei Wochen im Camp Nou bekam der deutsche Vizemeister in der zweiten Hälfte die Grenzen aufgezeigt. In Gruppe D liegen die Bayern im Kampf ums Viertelfinale mit sechs Punkten hinter dem Finalisten der Vorsaison (9). Barca hat bereits den ersten Matchball zum Weiterkommen, dem Bundesliga-Zweiten sitzt Benfica Lissabon (3) im Nacken.

Barça als Vorbild

Bei allem "Mia san mia" in München - die erfolgreiche Entwicklung der Katalaninnen über die vergangenen Jahre nimmt man sich auf mehreren Ebenen durchaus zum Vorbild. "Barcelona ist eine spielstarke Mannschaft, von der man sich einiges abschauen kann", sagte Schüller der "Abendzeitung".

Um die Lücke zu schließen, muss personelle Verstärkung her, findet Bianca Rech. "Wir brauchen noch die eine oder andere Spielerin, die auf absolutem Top-Niveau den Unterschied ausmacht und die Erfahrung mitbringt – wie Georgia Stanway", sagte die Sportliche Leiterin, die zuletzt die norwegische Abwehrspielerin Tuva Hansen als Winter-Neuzugang präsentierte.

Rech fordert Zeit ein

Aktuell habe der Klub "junge Spielerinnen mit sehr viel Qualität im Kader, die ihr Potenzial noch nicht ausgeschöpft haben. Hier brauchen wir Geduld", betonte Rech zudem und formulierte die Zielsetzung, "dass wir bereits kurz- und mittelfristig zur internationalen Spitze aufschließen werden".

Spaniens Meister hat auch in Sachen Strahlkraft die Nase vorn: Beim Hinspiel gegen die Bayern kamen fast 47.000 Fans. "Bei uns geht es Stück für Stück nach vorne", äußerte Hainer und verwies auf die hinderliche Anstoßzeit unter der Woche: "Früher am Abend gegen 18:45 Uhr würden sicher noch mehr Fans in die Allianz Arena kommen, vor allem für Familien und Kinder ist der späte Anpfiff ungünstig."

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Bierhoff-Beben und die Folgen: Das sind die Nachfolge-Kandidaten

(SID)

Neymar wird bei Frage nach Pelé emotional: "Spielen für ihn"

Champions League - Frauen Pajor sichert Wolfsburg einen Punkt in Rom UPDATE 23/11/2022 UM 22:40 UHR