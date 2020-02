So lief das Spiel:

Es dauerte nur bis zur vierten Spielminute, ehe der Ball das erste Mal den Ball ins Tor fand. Nach einer Ecke von Atletico-Kapitän Koke herrschte im Liverpooler Strafraum Verwirrung. Der Ball sprang von Fabinho Richtung des Fünfmeterraums, Saúl schaltete am schnellsten und brachte die Hausherren in Front (4.).

Liverpool antworte in der Folge mit mehr Ballbesitz und kämpfte sich Meter für Meter weiter nach vorne in die gegnerische Hälfte. Zwischenzeitlich agierte Atletico mit allen Feldspielern um den eigenen Strafraum. Trotz geballter Offensiv-Power mit Sadio Mané, Roberto Firmino und Mo Salah wollte den Reds jedoch keine passende Lösung einfallen. Der einzig gefährliche Schuss von Salah wurde von Stefan Savić mit dem Kopf zur Ecke abgefälscht (35.).

Liverpool ohne Chance

Der zweite Durchgang begann, wo die erste Halbzeit aufgehört hatte. Liverpool hatte mehr Ballbesitz und versuchte sich durch die Abwehr der Los Colchoneros zu kombinieren. Egal welchen Weg die Reds auch nahmen - ob hoch, flach, weit oder kurz - am Ende hatte Atletico immer die Oberhand und war Herr der Situation.

Im Verlauf der Halbzeit gestaltete Atletico das Spiel offener und hatte durch Álvaro Morata eine große Gelegenheit die Führung zu erhöhen. Der Stürmer wurde von Koke freigespielt, rutschte jedoch kurz vor dem Abschluss aus (68.). Die wohl beste Chance zum Ausgleich hatte Kapitän Jordan Henderson. Seine Direktabnahme aus zwölf Metern flog knapp neben den linken Pfosten (73.).

Dank eines frühen Tores und einer starken Defensivleistung gewinnt Atletico das Hinspiel gegen ein unerwartet ungefährliches Liverpool.

Das fiel auf: Ungenauigkeiten

Im gesamten Spiel fehlte es den Reds heute an der nötigen Präzision im letzten Drittel. Die sonst so starken Außenverteidiger Trent Alexander-Arnold und Andrew Robertson, liefern normalerweise punktgenaue Flanken und Pässe wie am Fließband. Heute fehlte es den Hereingaben aus dem Spiel oder nach ruhenden Bällen an Genauigkeit. Das Angriffstrio bestehend aus Salah, Roberto Firmino Mané sowie die eingewechselten Divock Origi und Alex Oxlade-Chamberlain wirkten während der gesamten Spielzeit zu harm- und ideenlos. Die Reds blieben im gesamten Spiel ohne einen einzigen Schuss aufs Tor.

Der Tweet zum Spiel:

Saúl entschied durch seinen Treffer die Partie und brachte sein Team damit in eine hervorragende Ausgangslage für das Rückspiel am 11. März an der Anfield Road.

Die Statistik: 1

Irgendwann ist immer das erste Mal: Die heutige Niederlage bedeutet für Klopp seine erste Niederlage im KO-Modus der Champions League seit Amtsantritt in Liverpool. Im Allgemeinen bedeutet diese Pleite die erste vierte Niederlage in dieser Saison. Bislang musste man sich nur Manchester City (5:6 im Finale des Community Shield), SSC Neapel (0:2 in der CL-Gruppenphase) und Aston Villa (0:5 im EFL Cup-Viertelfinale) geschlagen geben.

