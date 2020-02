So lief das Spiel:

"Königsklasse" in Dortmund: Es war ein ganz besonderes Spiel für viele Protagonisten. Unter anderem für den Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel, der auf der anderen Seite stand - als Trainer von Paris Saint-Germain. Von "Chance für Borussia Dortmund" bis "Knaller-Los" reichten die Einschätzungen der BVB-Verantwortlichen bezüglich des französischen Meisters. Sicher waren sich dabei alle, dass es einen nahezu perfekten Auftritt brauchte, um Paris zu bezwingen.

Borussia-Trainer Lucien Favre vertraute der Mannschaft, die in der Bundesliga Eintracht Frankfurt mit 4:0 besiegte. Ein Schlüssel zum Erfolg sollte das formstarke Offensivtrio Jadon Sancho, Erling Håland und Thorgan Hazard sein. Ein weiterer Faktor das aggressive Spiel gegen den Ball mit der zweikampfstarken Zentrale um Emre Can und Axel Witsel.

Der Dortmunder Plan ging auf, die Hausherren bekamen viel Zugriff auf das Spiel, legten mit einer hohen Zweikampfquote die PSG-Offensive weitestgehend lahm und kamen selbst immer wieder gefährlich vor das Pariser Tor. Der BVB schaffte es allerdings nicht, die Überlegenheit in Tore umzumünzen - in der Offensive fehlten klare Abschlüsse. Sancho (27.) und Håland (29.) näherten sich zwar an, brachten Schlussmann Keylor Navas jedoch nicht in große Nöte.

Im ersten Durchgang belohnten sich die Dortmunder noch nicht - behielten sich die Feier des Führungstores jedoch für die zweite Halbzeit auf. In der 69. Minute brachte Håland den BVB in Führung. Nach einer flachen Hereingabe von der rechten Seite von Achraf Hakimi, kam Raphaël Guerreiro aus elf Metern zum Abschluss. Sein Schuss wurde geblockt, doch Håland schaltete schnell und setzte den Nachschuss aus fünf Metern unter die Latte.

Dortmund feierte, Paris glich aus. Kylian Mbappé setzte in der 75. Minute zum Sololauf an, umkurvte zwei Dortmunder und spielte dann den Querpass aus der rechten Strafraumhälfte ins Zentrum. Neymar war aus fünf Metern zur Stelle und verwandelte problemlos zum 1:1-Ausgleich.

Nur zwei Minuten später setzte es erneut ein norwegisches Beben. Der eingewechselte 17-jährige Giovanni Reyna brachte den Ball aus dem rechten Halbfeld in die Mitte auf Håland, der zwei Schritte ging und abzog. Aus 17 Metern knallte der Stürmer den Ball unhaltbar ins linke Eck - die erneute Führung für Dortmund und letztlich auch der Siegtreffer nach einem fantastischen Auftritt der Borussia.

Die Stimmen:

Erling Håland (Borussia Dortmund): "Ich weiß, dass ich noch viel verbessern kann - das konnte man heute sehen. Ich muss weiter an mir arbeiten. Ich habe nicht viel nachgedacht, nur den Moment genossen und das sind diese Nächte, für die du lebst. Es ist fantastisch!"

Emre Can (Borussia Dortmund): "Es war von jedem auf dem Platz ein sehr, sehr gutes Spiel. Wir haben extrem gut verteidigt und nach vorne haben wir immer Nadelstiche gesetzt. Großes Kompliment an die Mannschaft."

Das fiel auf: Elite Europas

Håland ist nach seinen starken Vorstellungen in der Bundesliga in aller Munde. Der 19-jährige Norweger zeigt sich trotz seines noch jungen Alters als nahezu perfekter Angreifer: Torgefährlich, technisch versiert, körperlich robust und sich für keinen Zweikampf zu schade. Gegen Paris Saint-Germain arbeitete der Stürmer auf der vordersten Linie, machte viele Bälle fest und sorgte für Furore in der Offensive - immer wieder mussten ihn die PSG-Akteure doppeln, um ihn vom Ball zu trennen.

Aufhalten konnten sie ihn dennoch nicht, der Norweger erzielte das wichtige 1:0-Führungstor, den 2:1-Siegtreffer und zeigte eine überragende Leistung. So bringt sich Håland schon jetzt in die Spielerelite Europas und hält seinen Verein Borussia Dortmund weiter im Rennen um die Champions League.

Der Tweet zum Spiel:

Die Statistik: 50/350

Doppelter Meilenstein für BVB-Verteidiger Lukasz Piszczek. Der Abwehrspieler absolvierte gegen Paris Saint-Germain nicht nur sein 50. Champions League-Spiel, sondern feierte auch seinen 350. Pflichtspieleinsatz für Borussia Dortmund. Throwback: Im Sommer 2010 wechselte der Pole ablösefrei von Hertha BSC ins Ruhrgebiet.