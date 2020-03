So lief das Spiel:

Atlético Madrid erspielte sich nach 13 Sekunden die erste gute Chance, nachdem Joao Felix Diego Costa mit einem Ball in die Schnittstelle exzellent in Szene setzte, doch der Abschluss des Spaniers landete nur knapp neben dem Pfosten.

In der Folge zeichnete sich jedoch ein klares Bild ab: Der FC Liverpool machte das Spiel und kam durch Georginio Wijnaldum (5.), Sadio Mane (10.) und Alex Oxalade-Chamberlain (14.) zu guten Möglichkeiten, die der bestens aufgelegte Torhüter Jan Oblak jedoch allesamt parierte.

Atlético kam nach der schnellen Chance in der ersten Minute erst nach 17 Minuten wieder gefährlich vor das Tor von Adrian, nachdem Felipe eine Ecke an den ersten Pfosten nur knapp am kurzen Eck vorbeisetzte.

Nach einer kleinen Auszeit setzte Firmino den Startschuss zu einem Schussspurt vor dem Pausentee, indem der Brasilianer eine scharfe flanke von Oxelade-Chamberlain auf das Tor verlängerte, Oblak reagierte aus kurzer Distanz jedoch wieder stark. Nach einem Powerplay ohne nennenswerte Chancen war der Slowene letztlich in der 43. Minute geschlagen, nachdem Oxelade-Chamberlain Wijnaldum mit einer Flanke bediente, die der Niederländer freistehend aus rund acht Metern ins Tor köpfte.

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor, doch Liverpool verpasste es, seine zahlreichen Gelegenheiten in ein zweites Tor umzumünzen. Die Truppe von Jürgen Klopp verzweifelte dabei vor allem an Jan Oblak, der die Schüsse von Oxelade-Chamberlain (54.), Firmino (60.) und auch Trent Alexander-Arnold (69.) mit starken Paraden entschärfte.

In der 67. Minute war Oblak zwar geschlagen, doch ein Kopfball von Andrew Robertson landete nur an der Latte. Liverpool lief bis zum Ende der regulären Spielzeit unermüdlich an, doch neben dem stark aufgelegten Oblak scheiterte Klopps Mannschaft auch zu häufig an sich selbst, denn in vielen Szenen wäre mit einem zusätzlichen Pass mehr drin gewesen, stattdessen schloss Liverpool häufig aus der Distanz ab.

Atletico hatte in der zweiten Hälfte fast keine gefährlichen Aktionen, doch in der Nachspielzeit kamen sie durch Saul Niguez fast zum Ausgleich, hätte der Mittelfeldspieler nicht im Abseits gestanden.

So ging es in die Verlängerung, die absolut verrückt verlief: Liverpool lief wie in den ersten 90 Minuten an und kam durch Firmino zum 2:0 (94.), doch nach einem Fehlpass von Adrian kam Atlético nur wenig später durch Marcos Llorente (97.) zum Anschlusstreffer. Liverpool rannte wieder an, doch kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit der Verlängerung lief das Team von Jürgen Klopp in einen Konter, den Llorente nach Vorlage des eingewechselten Alvaro Moratas zum Doppelpack und Ausgleich (105.) verwertete.

In der zweiten Halbzeit der Verlängerung versuchte Liverpool nochmal alles, doch kam nicht mehr zu einer hochprozentigen Chance. Morata beendete die Partie in der Nachspielzeit und traf nach einem Konter zum unbedeutenden 3:2-Siegtreffer.

Das fiel auf:

Dass es Atlético überhaupt in die Verlängerung schaffte, lag einzig und allein am unfassbar gut aufgelegten Jan Oblak. Der Torhüter strahlte eine ungemeine Sicherheit aus und parierte alles, was im Bereich des Möglichen war. Am Ende des Tages standen starke zehn Paraden auf dem Statistikbogen des Slowenen. Mit so einer Leistung ist Oblak sicher im Kreis der besten Torhüter der Welt.

Tweet des Spiels:

Die Statistik: 14

Der FC Liverpool scheitert nach 14 Jahren mal wieder im Achtelfinale der Champions League. Damals scheiterte Liverpool ebenfalls als amtierender Champions-League-Sieger gegen Benfica Lissabon.

Das könnte Dich auch interessieren: Adieu BVB! PSG wirft Dortmund aus der Königsklasse