Vor dem Champions-League-Duell gegen den FC Bayern München fühlt sich der FC Barcelona offenbar vom deutschen Rekordmeister angegriffen. Das geht aus einem Bericht der katalanischen "Mundo Deportivo" hervor, die titelte: "Bayern provoziert". Konkret soll es sich um Einschätzungen von Karl-Heinz Rummenigge und Lothar Matthäus handeln, die sich im Vorfeld zum Kracher in der Königsklasse äußerten.

Nach dem verlorenen Meisterschaftsrennen in der spanischen Liga geht der FC Barcelona nicht gerade mit der breitesten Brust in das Viertelfinale der Champions League gegen den FC Bayern München am Freitag (21:00 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de).

Jetzt sollen auch noch "Sticheleien" vonseiten der Münchner kommen, die auch den Mannschaftskreis der Katalanen erreicht haben, wie die spanische Sportzeitung "Mundo Deportivo" berichtet.

In der Diskussion um den Leistungsstand der beiden CL-Kontrahenten hatte FCB-Boss Rummenigge dabei über das Torhüter-Duell zwischen Marc-André ter Stegen und Manuel Neuer gesagt: "Die Nationalmannschaft kann sich glücklich schätzen, zwei solche Torhüter in den Reihen zu haben. Beide sind top, Manuel Neuer ist Weltklasse, ter Stegen ist auf dem Weg zur Weltklasse".

Die steile Aussage des Vorstandsvorsitzenden beim deutschen Rekordmeister hat man in Spanien demnach als eindeutige Affront gedeutet.

Matthäus: "Mir macht Barça keine Angst"

Auf die Spitze soll es dann Rekordnationalspieler Lothar Matthäus getrieben haben. Der frühere Bayernspieler sieht nicht nur die Münchner in der aktuellen Situation in der Favoritenrolle, sondern auch Robert Lewandowski derzeit vor Lionel Messi. In der "Bild" schrieb der 59-Jährige: "Messi trifft auf seinen Nachfolger als bester Spieler der Welt: Auf Robert Lewandowski! Spieler, nicht nur bester Stürmer!"

Generell sei für ihn "Barça nicht mehr das Barça von früher". "Sie haben keine gute Saison gespielt, sind nicht Meister geworden in Spanien. Ihre Abwehr ist anfällig, viele Spieler haben nicht mehr das Tempo. Mir macht Barça keine Angst!", lautete die Aussage des TV-Experten.

Worte, die in der Mannschaftskabine von Messi und Co. angeblich alles andere als gut ankamen. Ob das Team von Quique Setien am Freitag Rache nimmt? "Wir werden die Antwort auf dem Platz geben", wird ein Spieler des spanischen Vizemeisters, den die "Mundo Deportivo" namentlich nicht benannte, zitiert.

