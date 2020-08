Arturo Vidal vom FC Barcelona hat vor der Champions-League-Partie gegen den FC Bayern eine Warnung ausgesprochen. Bei einer virtuellen Pressekonferenz vor dem Abschlusstraing in Lissabon sagte der frühere Bayern-Profi, dass der FCB "nicht gegen ein Team aus der Bundesliga, sondern die beste Mannschaft der Welt" antrete. Der Chilene hatte von 2015 bis 2018 für den deutschen Rekordmeister gespielt.

"Die Bayern haben großes Selbstbewusstsein. Sie haben in dieser Saison schon zwei Titel gewonnen", so der 33-Jährige auf der Pressekonferenz am Donnerstag vor dem CL-Duell (21 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de).

Zugleich stellte er klar: "Wir kennen Bayern. Es wird ein schönes, ein spannendes Spiel. Wir wissen, was zu tun ist". Nichtsdestotrotz ist sich der Mittelfeldspieler auch den Schwächen seines Teams bewusst, das in dieser Saison noch ohne Titel da steht: "Klar, wir haben die Meisterschaft verloren, wir haben zuletzt auf dem Platz nicht gezeigt, dass wir die beste Mannschaft sind".

Barça habe jedoch Messi und "die besten Spieler" und wolle es zeigen. Man müsse also abwarten, "wer das Spiel an sich reißen wird", betonte Vidal.

Vidal: "Lewandowski ist ein fantastischer Stürmer"

Für ihn könne Bayern-Torjäger Robert Lewandowski jedoch nicht mit Messi mithalten: "Lewandowski ist ein fantastischer Stürmer. Er ist sehr gefährlich vor dem Tor. Es wird schwierig, ihn zu decken." Der FCB-Star sei "gemeinsam mit Suarez der beste Stürmer". Doch Messi sei "von einem anderen Planeten", weshalb ein Vergleich schwer möglich sei.

Vidal hat noch bis 2021 einen laufenden Vertrag mit den Katalanen. Bevor er im Jahr 2018 von der Säbener Straße für eine Ablöse von 18 Millionen Euro ins Camp Nou wechselte, spielte der zentrale Mittelfeldmann drei Jahre lang für den deutschen Rekordmeister. In einem Interview auf der Homepage des Münchner Vorzeigeklubs beschreibt er diese Station als "eine der schönsten Zeiten" in seinem Leben.

