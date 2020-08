Falls der FC Bayern München die Champions League gewinnt, könnte auch der FC Liverpool davon profitieren. Wie der "Mirror" schreibt, würden die Reds dann stolze fünf Millionen Euro vom FC Barcelona bekommen. Grund dafür sei eine Vertragsklausel beim Wechsel von Philippe Coutinho, der derzeit an den Bayern ausgeliehen ist, von der Anfield Road zu Barça 2018.

Demnach müssten die Katalanen fünf Millionen Euro an Liverpool zahlen, falls Coutinho 2018/19 oder 2019/20 die Champions League gewinnt. Die Klausel sei nicht an den Verein gebunden, würde also auch zählen, wenn er mit dem FC Bayern den Pokal holt.

Coutinho überzeugte beim 8:2-Erfolg der Münchner im Viertelfinale gegen Barça. Obwohl der 28-Jährige erst in der 75. Minute eingewechselt wurde, steuerte er zwei Treffer zum Endergebnis bei.

Der Mittelfeldspieler wird den deutschen Rekordmeister nach Ende der aktuellen Saison aller Wahrscheinlichkeit nach wieder verlassen. Karl-Heinz Rummenigge schloss erst vor wenigen Tagen einen Verbleib der Offensivkraft noch einmal aus. Auch eine Rückkehr nach Barcelona, wo Coutinho noch einen Vertrag bis 2023 hat, gilt als unwahrscheinlich.

