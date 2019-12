Buzz

So richtete der Account die Funktion ein, dass sie über User-Posts auf ihrem Kanal, die die Worte "2012" oder "Drogba" enthalten, nicht mehr informiert werden wollen.

Didier Drogba hatte im "Finale dahoam" den 1:1-Ausgleichstreffer für Chelsea in der 88. Spielminute erzielt, der den Londonern die Verlängerung bescherte. Da diese torlos blieb, ging die Partie ins Elfmeterschießen, Drogba verwandelte dort mit dem letzten Schuss zur Entscheidung.

Nun kommt es am 25. Februar in London und drei Wochen später am 18. März in München zur Neuauflage der Begegnung.

