In den vergangenen Jahren bediente sich der FC Bayern häufig bei Neuverpflichtungen bei der nationalen Konkurrenz. Spieler wie Leon Goretzka, Niklas Süle oder Robert Lewandowski fanden so ihren Weg nach München.

Transfers zwischen den großen Klubs in Europa soll es nur nach Absprache und in geregeltem Maße geben, hieß es in dem Bericht weiter. Dem Pakt sollen beispielsweise Vereine wie der FC Bayern, Real Madrid, der FC Barcelona, der FC Liverpool, Manchester City, Juventus Turin und einige weitere Spitzenklubs angehören. Ein Hauptziel sei es, die Ablösesummen nicht weiter in die Höhe zu treiben.