Der FC Bayern München bangt vor dem Viertelfinale der Champions League gegen den FC Barcelona (Fr., 21:00 Uhr) um Jérôme Boateng. Der Innenverteidiger verletzte sich beim 4:1 im Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea und musste ausgewechselt werden. Droht den Bayern nach Benjamin Pavard der nächste Ausfall in der Abwehr? Niklas Süle gab als Einwechselspieler sein Pflichtspielcomeback.

Schrecksekunde für den FC Bayern: In der 58. Minute des Rückspiels im Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Chelsea (4:1) köpfte Jérôme Boateng im Laufduell mit Callum Hudson-Odoi den Ball zurück zu Manuel Neuer. Dabei zog er sich ohne gegnerischen Einfluss offenbar eine Verletzung zu. Nach der Aktion griff sich der 31-Jährige an den rechten Oberschenkel und ließ sich einige Minuten lang behandeln.

Boateng kam noch einmal für ein paar Minuten zurück auf den Platz. Dann wechselte ihn Trainer Hansi Flick aber vorsichtshalber aus (64.). "Ich denke, es ist nicht so schlimm", gab Flick nach dem Spiel immerhin schon mal zaghaft Entwarnung.

Für Boateng konnte Niklas Süle sein Pflichtspiel-Comeback nach monatelanger Verletzungspause feiern. Der Nationalspieler stand erstmals seit seinem Kreuzbandriss im Oktober 2019 wieder auf dem Platz. "Das war ein unglaublicher Tag für mich", sagte der Nationalspieler: "Ich hoffe, dass es bei Jérôme nicht so schlimm ist. Ich hoffe, dass alles okay ist, denn wir brauchen ihn unglaublich in diesem Turnier."

Die Bayern werden hoffen, dass nach Benjamin Pavard nicht der nächste Ausfall in der Defensive zu beklagen ist. Bereits am Freitag startet für den deutschen Rekordmeister die Finalrunde in Lissabon mit dem Duell gegen den FC Barcelona.

