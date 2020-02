Buzz

Die Fans in London freuten sich auf das Re-Match vom "Finale dahoam" aus dem Jahr 2012. Damals holte sich ein spielerisch unterlegendes Chelsea in München den Champions-League-Titel nach Elfmeterschießen. Der Henkelpott stand auch im Mittelpunkt der Fanchoreografie vor dem Anpfiff. Doch das Banner war wohl an einer Seite nicht richtig befestigt - und wurde vom Wind heruntergerissen.

FC Chelsea - FC BayernEurosport

Die Chelsea-Fans reagierten allerdings schnell und hielten das Banner im Anschluss mit den Händen fest und hoch.

Das könnte Dich auch interessieren: Zurück zur Viererkette: So geht der FC Bayern ins Duell mit den Blues