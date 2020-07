Für Jürgen Klopp gehört Bayern München zu den zwei Top-Favoriten im Kampf um den Champions-League-Titel. "Für mich sind die beiden großen Titel-Anwärter, die noch im Turnier sind, Bayern und ManCity", sagte Klopp im Interview mit der "Daily Mail". Der Liverpool-Coach hofft auf ein direktes Duell der beiden Teams. "Das wäre ein interessantes Spiel", so Klopp.

Der 53-Jährige lobte ausdrücklich das Auftreten der Münchner unter Trainer Hansi Flick. "Bayern hat eine beeindruckende Saison in Deutschland gespielt, seit Hansi Flick übernommen hat", sagte er.

Manchester City andererseits habe aufgrund des großartigen Kaders eine "riesige, riesige Chance", sagte Klopp. Der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund schränkte aber ein: "Selbst in dem Spiel gegen uns am Donnerstag - das City verdient gewonnen hat - hätten wir drei Tore schießen müssen. Vergesst das nicht." Bei aller Qualität sei ManCity dennoch nicht perfekt. "Kein Team in der Welt ist perfekt", so Klopp.

Der gebürtige Stuttgarter gewann vergangenes Jahr mit Liverpool den Titel in Europas Königsklasse. In der aktuellen Saison musste sich seine Mannschaft aber im Achtelfinale Atlético Madrid geschlagen geben. Trösten kann sich Klopp mit dem ersten Premier-League-Titel des Klubs seit 30 Jahren.

