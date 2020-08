Raheem Sterling, Gabriel Jesus (v.l.) - Manchester City vs Olympique Lyon

Manchester City ist am Samstagabend im Champions League-Viertelfinale an Olympique Lyon gescheitert. Die Citizens verloren 1:3 (0:1). Damit verpasst Pep Guardiola mit ManCity zum vierten Mal in Folge das Halbfinale der Königsklasse. Die "Mail on Sunday" titelt "Peps Qualen" und nennt Raheem Sterlings verpasste Chance zum 2:2 den "Fehlschuss der Saison". Alle weiteren Pressestimmen zum City-Aus.

England:

Mail on Sunday: "Peps Qualen. Raheem Sterling sorgte für den Fehlschuss der Saison, als Manchester City nach einer Horrorshow in Lissabon aus der Champions League ausschied. Pep Guardiola sah ungläubig zu, als Sterling aus kürzester Distanz freistehend die Chance zum 2:2 vergab."

Sunday Express: "Pep mit gebrochenem Herzen. Die Champions-League-Träume von Manchester City wurden für ein weiteres Jahr durch eine qualvolle 1:3-Viertelfinalniederlage gegen Lyon zunichte gemacht."

Independent: "Am Boden und draußen"

The Times: "City fed to Lyons by Guardiola"

Frankreich:

L'Équipe: "Ein erfüllter Traum. Es konnte nach den anderen drei Viertelfinals gar nicht anders kommen."

Deutschland

Bild: "Nix Pep! Dann haut Bayern eben Lyon weg."

Spiegel Online: "Kein Pfund Sterling. Manchester City ist wieder früh aus der Königsklasse ausgeschieden. Kurz vor Schluss gab es die Riesenchance, sich in die Verlängerung zu retten. Aber Raheem Sterling produzierte den Fehlschuss des Turniers."

Spanien:

Marca: "Der nächste Schlag für das ManCity des Pep Guardiola. 800 Millionen, um wieder nicht übers Viertelfinale hinaus zu kommen."

