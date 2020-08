Manuel Neuer, Torwart des FC Bayern, blickt dem Halbfinale der Champions League gegen Olympique Lyon "zuversichtlich" entgegen. Dabei beruft sich der FCB-Keeper vor allem auf die Stärken seiner Mannschaft: "Man hat gesehen, dass wir eine gute Quote vorne im Abschluss haben. Wir sind flexibel, haben viele Spieler, die Tore schießen können“, so der 34-Jährige in einem Interview auf der Klub-Website.

Nach der 8:2-Gala gegen den FC Barcelona gibt sich der Bayern-Keeper vor dem CL-Duell am Mittwoch gegen Lyon (21 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) selbstbewusst. "Wir Wettbewerbstypen sind alle wirklich hungrig und auch mental so fit und auch einfach vom Kopf da, um zu wissen, was das für uns bedeutet", betonte Neuer.

Der Schlussmann, der seinen Fokus bereits auf das nächste Etappenziel in der Königsklasse gerichtet hat, weiß zugleich auch um die Qualität der Franzosen: "Lyon ist eine Mannschaft, die taktisch sehr gut steht, die kontern kann und City knallhart bestraft hat", so der Ausnahmekeeper über den 3:1-Erfolg über das Team von Pep Guardiola.

Nicht zuletzt warnte er vor dem K.o.-Duell: "Natürlich ist es so, dass Fehler schnell bestraft werden können und man auch schnell draußen sein kann". Man müsse daher "hellwach sein", erklärte der 34-Jährige.

