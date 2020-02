"Ich kann nicht sagen, ob er gegen Dortmund bei 100 Prozent ist", sagte der frühere BVB-Trainer nach dem Halbfinaleinzug der Pariser im nationalen Pokal bei FCO Dijon (6:1).

Neymar hatte zuletzt beim Sieg gegen den HSC Montpellier am 2. Februar auf dem Platz gestanden. Über eine mögliche Rückkehr des 28-Jährigen im Ligaspiel beim SC Amiens am Samstag soll kurzfristig entschieden werden. "Wir werden das diskutieren und am Freitag eine Entscheidung treffen. Wir dürfen nichts riskieren", sagte Tuchel.

(SID)

