So lief das Spiel:

Leipzig startete, ohne groß abzuwarten in das erste Champions League-Achtelfinale der noch jungen Vereinsgeschichte. Bereits in der zweiten Minute hätte das Team von Julian Nagelsmann durch eine Doppelchance von Angeliño und Timo Werner in Führung gehen können, doch der Pfosten und Hugo Lloris retteten für die Hausherren. Nur wenige Minuten später kamen die Spurs durch Steven Bergwijn zu ihrer einzigen ernstzunehmenden Chance, doch Péter Gulácsi klärte mit den Fingerspitzen (8.). Nach einer guten Viertelstunde vergab der Bundesligist nach einem Kopfball durch Patrik Schick im Anschluss an einen Eckball die nächste gute Gelegenheit, der Ball verfehlte nur um Zentimeter sein Ziel (17.). Die letzte gute Gelegenheit der deutlich überlegenen Leipziger zur Pausenführung vergab erneut Werner (36.).

Nach dem Seitenwechsel ein verändertes Bild direkt zu Beginn. Tottenham hatte durch Lucas Moura die Führung auf dem Fuß, doch Gulácsis Fingerspitzen verhinderten den Einschlag.

Leipzig fing sich relativ schnell und ging nach einer knappen Stunde verdient durch einen Foulelfmeter in Führung. Werner ließ Lloris, der die Ecke ahnte, vom Punkt keine Chance (58.). Nach dem Rückstand und einem Doppelwechsel von José Mourinho wurden die Spurs stärker und vergaben einige gute Gelegenheiten, vor allem nach Standardsituationen, den Ausgleich zu erzielen. Doch auch Leipzig hatte gute Chancen, um den Vorsprung noch komfortabler zu gestalten. Stellvertretend hierfür war die Chance von Schick nach schöner Kombination (62.).

Am Ende rettete der Bundesligist die verdiente Führung über die Zeit und geht nun als Favorit um das Viertelfinale in das Rückspiel im März.

Die Stimmen:

Timo Werner (RB Leipzig): "Unser Matchplan ist sehr gut aufgegangen. Unsere Abwehr hat die langen Bälle von Tottenham sehr gut verteidigt und nach vorne haben wir sehr guten Fußball gespielt. Dass ab der 70. Tottenham stärker wurde ist auch dem Spielverlauf geschuldet. Am Ende ist der Sieg aber natürlich verdient.“

Julian Nagelsmann (Trainer RB Leipzig): "Tottenham spielt auch in der Liga, vor allem nach dem Ausfall von Son passiv, auf Konter und versucht es viel mit langen Bällen. Ihre Spielanlage hat uns also nicht überrascht. Meine Jungs haben auch in den richtigen Momenten die richtigen Entscheidungen getroffen und wenn nötig taktische Fouls eingebunden. Wir haben sehr reif gespielt und wurden nicht ungeduldig. Wir haben es kontrolliert gemacht und am Ende war es ein total verdienter Sieg. Es ist Halbzeit und es ist jetzt unsere Aufgabe auch im Rückspiel so gut aufzutreten. Der erste Schritt ist gemacht, doch jetzt muss der zweite folgen.“

José Mourinho (Trainer Tottenham Hotspur): "Ihr Torwart hat ein paar hervorragende Aktionen gehabt, ich glaube nicht, dass wir Glück hatten. Das 1:0 ist nicht so schlecht, wir können auch im Rückspiel gewinnen. Wir müssen sehen, welche Spieler wir in den nächsten Wochen, für die nächsten Spiele zur Verfügung haben. Ich bin stolz auf meine Mannschaft.“

Das fiel auf: Leipziger Unbekümmertheit

RB Leipzig ging von Beginn an ohne Furcht in das erste Achtelfinale der Champions League, und das beim Vorjahresfinalisten. Die Sachsen müssen sich heute einzig den Vorwurf gefallen lassen, dass sie viel zu wenig aus der Überlegenheit, speziell in Halbzeit eins, gemacht haben.

Der Tweet zum Spiel:

Die Statistik: 7