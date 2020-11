Fußball

David Alaba kontert FC Bayern: "Verletzt und enttäuscht"

David Alaba bezieht in einer Pressekonferenz Stellung zum Vertragspoker und der Entscheidung des FC Bayern, das Angebot an ihn zurückzuziehen. Der Österreicher zeigt sich "verletzt und enttäuscht", dass der Verein die "falschen" Summen, die in der Öffentlichkeit kursieren, nicht dementiert hat. Zudem erklärt er sich den Fans des Rekordmeisters.

