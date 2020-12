Die Gäste veränderten ihre Startelf auf fünf Positionen, reisten zudem mit einer sehr dünn besetzten Bank an - insgesamt hatte Trainer Marko Nikolic fünf Akteure in der Hinterhand. Dabei benötigten die Moskauer zwingend einen Sieg, um zumindest noch die Europa League zu erreichen.

Lokomotive gab Ball und Spiel jedoch von Beginn an ab. Die Münchner liefen gegen sehr tief gestaffelte Moskauer immer wieder an - in den Aktionen fehlte es allerdings oft an Geschwindigkeit und Genauigkeit. Die erste gute Torchance hatte Thomas Müller erst in der 39. Minute. Aus elf Metern setzte er den Ball freistehend ans Außennetz.

Im zweiten Durchgang intensivierte der deutsche Rekordmeister das eigene Offensivspiel, Flick brachte zudem Serge Gnabry für Müller. Der Nationalspieler fand sich gut ein und initiierte einige gefährliche Torraumszenen. In der 54. Minute scheiterte Eric Maxim Choupo-Moting aus fünf Metern mit der Hacke an Guilherme.

Sechs Wochen fiel der Durchstarter der letzten Saison mit einem Bänderriss im Sprunggelenk aus und feierte überraschend gleich in der Münchner Startelf sein Comeback. Davies zeigte sich in der ersten Halbzeit noch sehr zurückhaltend - so wie die gesamte Mannschaft - machte jedoch vor allem im zweiten Durchgang gute offensive Läufe und war auch im Spiel gegen den Ball ein wichtiger und erfolgreicher Akteur. In der 71. Minute endete der gute Auftritt des Kanadiers, er ging für Lucas Hernández vom Feld. FCB-Trainer Flick hat mit Davies eine wichtige Personalie zurück in seiner Mannschaft - eine gute Nachricht in diesen intensiven Wochen.