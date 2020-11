Manuel Neuer schmunzelte kurz. "Man tut ja, was man kann", sagte der Schlussmann des FC Bayern München über seine zehn parierten Torschüsse beim 3:1 gegen den FC Salzburg in der Champions League.

Kein Wunder, dass der Gegner am Ende erneut in zweistelliger Anzahl aufs Bayern-Tor feuerte (5:11 Schüsse aufs Tor). Auch nicht weiter verwunderlich: Salzburg traf nur einmal.

"Wir haben uns den Weg etwas schwierig gemacht, weil wir viele leichte Ballverluste hatten", kritisierte Flick " Unkonzentriertheit" und "Leichtsinnigkeit" bei seinen Mannen: "Das sind Dinge, die so nicht passieren dürfen. Da waren wir etwas zu nachlässig. Da müssen wir einfach anders auf dem Platz stehen und von Anfang an bereit sein."

Andererseits rühmte Flick Neuers ausnehmende Form. "Manu spielt schon über ein Jahr, seit ich Trainer bin, sensationell. Er ist in der Form seines Lebens, wenn man so will", meinte der 55-Jährige: "Was er für eine Ruhe ausstrahlt – wenn ein gegnerischer Stürmer auf ihn zukommt, wird es immer verdammt schwierig, ein Tor zu machen. Da wird das Tor immer, immer kleiner."