Jürgen Klopps Stimmung hatte sich deutlich aufgehellt. Kurz blitzte sogar sein markantes Lachen auf, den TV-Zoff um Anstoßzeiten und zu kurze Pausen hakte der Teammanager des FC Liverpool ab. Ihm blieb gar nichts anderes übrig, in der Champions League wartet die nächste wegweisende Partie.

"So lange wir elf Spieler aufbieten können, werden wir kämpfen - mit allem, was wir haben", sagte Klopp, dem die Terminhatz zuletzt immer mehr aufs Gemüt geschlagen war. In ziemlich kniffligen Zeiten wähnt der 53-jährige Meistercoach sich und sein Team, das immer wieder neue Verletzte ersetzen muss. Auch gegen Ajax Amsterdam.