Dabei hätte Löw nach dem "Weiter so!" der Verbandsführung guten Grund gehabt für ein strahlendes öffentliches Lächeln. Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes mit Fritz Keller an der Spitze geht seinen Weg weiter "einvernehmlich" mit, auch personell. Bis zur EM im Sommer und - Stand jetzt - auch bis zur WM 2022. Die 0:6-Schmach von Sevilla, immerhin die höchste deutsche Länderspielpleite seit 89 Jahren, hat keinerlei Konsequenzen.

Dies tat er in der eiligst von Freitag vorgezogenen Sitzung mit dem Präsidialausschuss und DFB-Direktor Oliver Bierhoff, an der auch seine Assistenten Marcus Sorg und Andreas Köpke teilnahmen.

Im Anschluss folgte das Präsidium, das eigentlich erst am Freitag unterrichtet werden sollte, geschlossen der "übereinstimmenden" Empfehlung des Ausschusses pro Löw. Dieser hatte auf den direkten Austausch persönlich gedrängt. Er wollte sein Schicksal nicht allein in die Hände Bierhoffs und von dessen Präsentation vor dem Präsidium legen.

Der Bundestrainer, so stellte es der DFB in einer Mitteilung dar, habe "die Beteiligten über seine Einschätzungen, Vorstellungen und die weiteren Planungen informiert". Und sie so davon von seinem Weg erneut überzeugt.

Und zwar auch ohne die drei ausgebooteten Rio-Weltmeister Thomas Müller, Mats Hummels und Jérôme Boateng. Der letzte Absatz der Mitteilung liest sich wie eine klare Absage an eine vielfach geforderte Rückholaktion. Löw habe Zustimmung dafür erhalten, dass die Turniere der weiteren Zukunft (WM 2022 und Heim-EM 2024) schon jetzt "in den weiteren sportlichen und personellen Überlegungen eine Rolle spielen müssen".

"Das DFB-Präsidium hat am heutigen Montag in einer Telefonkonferenz einvernehmlich festgehalten, den seit März 2019 eingeschlagenen Weg der Erneuerung der Nationalmannschaft mit Bundestrainer Joachim Löw uneingeschränkt fortzusetzen. Das Präsidium folgte damit einer Empfehlung des Präsidialausschusses und von Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaften & Akademie.

Am Montagvormittag hatten sich zunächst die Mitglieder des Präsidialausschusses (Präsident Fritz Keller, 1. Vizepräsident Amateure Rainer Koch, 1. Vizepräsident Profifußball Peter Peters, Schatzmeister Stephan Osnabrügge; Generalsekretär Friedrich Curtius fehlte krankheitsbedingt) mit Oliver Bierhoff und Joachim Löw in Frankfurt am Main getroffen. Es war dem Bundestrainer wichtig, in einem offenen, konstruktiven und intensiven Austausch die aktuelle Lage, die Niederlage gegen Spanien und die bevorstehenden Monate bis zur Europameisterschaft zu erörtern. Dabei hat Joachim Löw die Beteiligten über seine Einschätzungen, Vorstellungen und die weiteren Planungen informiert. Die Mitglieder des Präsidialausschusses stellten übereinstimmend fest, dass die hochqualitative Arbeit des Trainerstabes, das intakte Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer sowie ein klares Konzept für das bisherige und weitere Vorgehen zählen. Ein einzelnes Spiel kann und darf nicht Gradmesser für die grundsätzliche Leistung der Nationalmannschaft und des Bundestrainers sein.