Dazu stehe er auch heute noch, meinte der 53-Jährige. "Ich habe gestern das erste Mal davon gehört, was nicht gerade hilfreich für die Vorbereitung eines schwierigen Spiels war", beteuerte der Liverpooler Trainer.

Und weiter: "Es ist schon hart. Die Leute sind damit nicht zufrieden, ich kann das verstehen. Aber viel mehr kann ich dazu nicht sagen, weil wir, die Mannschaft, die Spieler, in diesen Prozess nicht involviert waren."

In der Nacht zum Montag hatte der FC Liverpool als einer von zwölf europäischen Top-Klubs bekanntgegeben, eine Super League gründen und sich damit im Grunde von der UEFA und deren Champions League abspalten zu wollen.

Ein Vorgang, den Klopp offensichtlich nicht verstehen kann. "Ich habe offensichtlich kein Problem mit der Champions League, ich mag ihren kompetitiven Charakter. Ich mag es, dass sich West Ham für die Champions League qualifizieren kann, auch wenn wir natürlich dieses Jahr etwas dagegen haben, aber ich mag, dass sie die Chance dazu haben und all diese Sachen", sagte er.

Er sei nun "53 Jahre alt und die Champions League gibt es schon seit meinen Profi-Zeiten. Als Spieler war es mir nicht möglich, aber als Trainer war es immer mein Ziel, ein Team in der Champions League zu trainieren."

Er habe erst "ein paar Informationen bekommen, aber nicht viele – im Grunde das, was man auch in der Zeitung lesen kann". Man müsse "sehen, wie es sich entwickelt". Unbehagen beim Gedanken an die Super League war Klopp jedoch anzumerken. "Was soll ich sagen? Es ist wirklich nicht einfach."

Am Montag hatten viele Fans auf der Insel erbost auf die Pläne der Premier-League-Klubs Manchester City, Manchester United, FC Chelsea, FC Arsenal, Tottenham Hotspur und eben Liverpool reagiert. Vor Liverpools Heimstätte, der Anfield Road, fanden spontane Protestaktionen statt.

Über der Elland Road in Leeds kreiste am Abend ein Flieger mit einem "#SAYNOTOSUPERLEAGUE"-Banner im Schlepptau. "Was ich wirklich nicht mag: Der Fußballklub Liverpool ist mehr als eine Entscheidung. Das wichtigste am Fußball sind die Fans und das Team. Und wir müssen sicherstellen, dass da nichts dazwischenkommt", forderte Klopp.

In Liverpool hatten Fans unter anderem Banner angebracht, die "Schande über Dich - R.I.P. LFC 1892-2021" oder auch "LFC-Fans gegen die Europäische Super League" als Aussage hatten. Der Klub ließ nicht alle davon unangetastet, machte offenbar in einzelnen Fällen von seinem Hausrecht Gebrauch.

"Ich habe gehört, dass Banner in Anfield abgehängt wurden – das verstehe ich nicht", äußerte sich Klopp dann auch seinem eigenen Klub gegenüber kritisch.

Vor allem aber suchte der Trainer den Schulterschluss mit den eigenen Fans. "Wir müssen zusammenhalten. Und wenn die Fans anderer Klubs unsere Hymne (You'll Never Walk Alone, Anm. d. Red.) gegen uns verwenden, gefällt mir das auch nicht", sagte er: "Wir können zeigen, dass niemand in diesen harten Momenten allein ist. Diese Dinge müssen wir klären. Aber das hat nichts mit dem Fußball, nichts mit der Beziehung zwischen der Fans und der Mannschaft zu tun."

Denn: "Man muss nicht mit allem einverstanden sein, aber die Jungs haben nichts falsch gemacht, außer vielleicht nicht alle Spiele gewonnen zu haben, und ich will sicherstellen, dass das jeder weiß."

