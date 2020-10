Leon Goretzka brachte den diesmal wenig berauschenden Triple-Gewinner bei der strapaziösen Risikoreise nach Moskau in der 13. Minute in Führung. Anton Mirantschuk (70.) glich gegen die einige Male nachlässigen Bayern aus. Doch Joshua Kimmich sicherte spät (79.) den Sieg und damit die souveräne Führung in Gruppe A.