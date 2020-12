Die Partie wurde nach den Rassismus-Vorwürfen gegen das rumänische Schiedsrichtergespann um Ovidiu Alin Hategan in der 14. Minute fortgesetzt. Der Niederländer Danny Makkelie ersetzte mit seinem Team die rumänischen Schiedsrichter, die die Partie gestern geleitet haben, komplett.

Basaksehir FK kam sofort gut ins Spiel und hatte nach einem Fehler von Presnel Kimpembe die erste Chance des Tages. Der norwegische Stürmer Frederik Gulbrandsen (15.) scheiterte im eins gegen eins jedoch an Keylor Navas.

Keine 120 Sekunden später war es Mitchel Bakker, der Basaksehir die nächste Chance gewährte. Ein Rückpass per Kopf zu Navas geriet zu kurz, so stürmte wieder Gulbrandsen (17.) dazwischen und hebte das Leder diesmal alleine vor Navas über den Kasten.

PSG brauchte ein paar Minuten, war dann aber voll im Spiel. Kylian Mbappé (19.) hatte die erste Chance der Hausherren, ein Schuss aus 15 Metern flog über das Tor.

Doch Paris musste dank einer fabelhaften Einzelaktion Neymars, der Gegenspieler Ponck mit einer Bewegung stehen lies und den Ball aus 23 Metern in den Winkel zirkelte, nicht lange auf die Führung warten.

Anschließend war es ein Spiel auf ein Tor. PSG nistete sich fast komplett in die Hälfte der Gäste ein, in den letzten Aktionen fehlte allerdings die Konsequenz, so entstanden keine Großchancen.

Nach einer Basaksehir-Ecke änderte sich das. Paris konterte über Rafinha und Mbappé, ehe der Franzose Neymar (39.) ideal bediente, sodass der Brasilianer den Ball im eins gegen eins mit Mert Günok nur noch vorbeischieben musste.

Zwei Minuten später wurde es turbulent. Bakker schob nach einem Anspiel von Neymar den Ball ins Tor, stand dabei allerdings im Abseits, worauf der VAR nachträglich entschied. Neymar wurde bei diesem Zuspiel jedoch von Günok gefoult, sodass es plötzlich Elfmeter gab.

Mbappé übernahm die Verantwortung und erhöhte noch vor der Halbzeit auf 3:0.

Nach der Pause machte die Mannschaft von Thomas Tuchel genau da weiter, wo sie aufgehört hatte.

Einen spielerisch schön vorgetragenen Angriff krönte Neymar (52.) mit einem sehenswerten Schuss in den Winkel zum vierten Tor des Abends.

Basaksehir gab sich allerdings nicht auf und wurde für die Mühen belohnt. Mehmet Topal (57.) fälschte einen Schuss von Irfan Can Kahveci nach einer Ecke entscheidend ab, sodass Navas chancenlos war.

Doch PSG irritierte das unglückliche Gegentor nicht, die Hausherren konterten nach Fehlern Basaksehirs munter weiter. So erhöhte Mbappé (62.) auf 5:1, nachdem der eingewechselte Angel di Maria allein vor Günok querlegte und Mbappé zum Doppelpack verhalf.

Das Spiel beruhigte sich in der Folge, Paris kam aber immer noch zu Chancen. Mbappé (73.) verpasste seinen Hattrick, nachdem er mit einem Lupfer an Günok scheiterte.

Anschließend tat sich nicht mehr viel, Basaksehir fand sich mit seinem Schicksal ab und PSG schaltete ein paar Gänge runter. Durch den Sieg gewinnt Paris die Gruppe H vor RB Leipzig.

Die Stimmen zum Spiel:

Kylian Mbappé (Paris St. Germain): "Es war ein großartiger, sportlicher Abend. Wir wollten immer noch gewinnen und versuchen, alles, was am Tag zuvor passiert war, auf dem Feld zu ignorieren. Wir haben in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt und in der Zweiten gut weitergemacht. Wir sind Gruppensieger, das war das Wichtigste. Natürlich bin ich stolz auf das, was wir gestern getan haben. Es wird immer viel gesagt, aber in Wirklichkeit gibt es nichts Besseres, als Taten. Wir sind müde, wir wollen das nie wieder erleben. Wir sind alles Menschen, und das war unerträglich."

Der Tweet des Spiels:

Das fiel auf: Neymar in Spiellaune

Neymar ist seit Wochen in bestechender Form und setzte dies auch gegen Basaksehir fort. Der Brasilianer war nahezu an jedem Pariser Angriff beteiligt und sprühte nur so vor Spiellaune. Er hätte durchaus sogar mehr als drei Tore erzielen können, überließ mannschaftsdienlich den selbst rausgeholten Elfmeter jedoch dem bis dato torlosen Mbappé. In der zweiten Halbzeit verzettelte er sich mit Dribblings das ein oder andere Mal, doch das fiel bei der hohen Führung nicht mehr ins Gewicht.

Die Statistik: 2

Es waren die ersten beiden Tore für Mbappé in der laufenden Champions-League-Saison.

Demba Ba - unermüdlicher Kämpfer gegen Rassismus

