Fußball

PSG - ManCity: Mannschaft von Pep Guardiola gelingt bereits zum dritten Mal ein Sieg nach Rückstand

Manchester City gewinnt das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League bei PSG 2:1. Das Team von Pep Guardiola hat damit in dieser Saison in der Königsklasse nach Rückstand immer gewonnen.

00:00:29, vor 30 Minuten