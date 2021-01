Laut "AS" sollen in der geplanten Super Champions League auch die Vereine als Interessenvertreter aktiv werden und somit größeren Einfluss auf die Entscheidungen haben. Schon in wenigen Jahren könnte die erste Ausgabe stattfinden, laut dem Bericht womöglich schon 2022 oder 2023, spätestens jedoch 2024.

Die Pläne der UEFA haben offenbar auch das Einverständnis des Weltverbandes FIFA. Dieser hatte noch vor wenigen Tagen für eine Teilnahme an der europäischen Superliga mit einem Bann gedroht. "Vereine oder Spieler, die an einem solchen Wettbewerb teilnehmen würden, dürften folglich an keinem von der FIFA oder der jeweiligen Konföderation organisierten Wettbewerb teilnehmen", hieß es in dem offiziellen Statement unter anderem.