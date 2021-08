Am Donnerstag, 26. August, wird in Istanbul die Gruppenphase der Champions League ausgelost. Los geht es um 18:00 Uhr MESZ.

Der FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und der VfL Wolfsburg sind mit dabei und warten auf ihre Gegner.

Die Bayern befinden sich in Lostopf 1. Der BVB ist in Lostopf 2, die Leipziger in Topf 3 und Wolfsburg in Topf 4.

DFB-Pokal Drei Bayern, die auffielen: Musialas endgültiges Bewerbungsschreiben VOR 2 STUNDEN

Champions League: Auslosung live im TV

Die Auslosung zur Champions League wird in Deutschland nicht live im TV übertragen.

Champions League: Die Auslosung im Livestream

Fans können die Auslosung im Livestream bei DAZN sehen. DAZN könnt Ihr für einen monatlichen Betrag von 14,99 Euro abonnieren.

Champions-League-Auslosung im Liveticker

Liveticker an. Eurosport.de bietet zur Champions-League-Auslosung auch einenan. Hier gibt es zudem alle Infos zu Europas Königsklasse.

Nagelsmann lobt Kimmichs Verhandlungsgeschick: "Unglaublich intelligent"

Champions League: Die Lostöpfe

Topf 1

Manchester City

Atlético Madrid

Inter Mailand

FC Bayern München

OSC Lille

Sporting Lissabon

FC Chelsea, CL-Sieger

FC Villarrea, EL-Sieger

Topf 2

Real Madrid

FC Barcelona

Juventus Turin

Manchester United

Paris Saint-Germain

FC Liverpool

FC Sevilla

Borussia Dortmund

Topf 3

RB Leipzig

FC Porto

Ajax Amsterdam

Benfica Lissabon

Atalanta Bergamo

Zenit St. Petersburg

Schachtjor Donezk

RB Salzburg

Topf 4

VfL Wolfsburg

FC Brügge

Young Boys Bern

AC Mailand

Malmö FF

Besiktas Istanbul

Dynamo Kiew

Sheriff Tiraspol

Das könnte Dich auch interessieren: Guardiola deutet City-Abschied an - nächstes Ziel steht schon fest

Eins, zwei, BOOM! Traumtor in Norwegen

Bundesliga Nach nur einem Jahr: Leipzig verleiht Sörloth nach Spanien VOR 3 STUNDEN