"Mariooooo Götze, schalalalala", schallte es durch das Philips Stadion zu Eindhoven, der Klub verbreitete die Gesänge nach der Partie über seine Social-Media-Kanäle.

Götze selbst schrieb nach dem Duell mit den "Aslanlar" (zu Deutsch: "Löwen") bei Twitter: "Was für ein Abend, was für ein Team. Auf der großen Bühne zu treffen, fühlt sich immer noch mal ein bisschen anders an. Vor allem mit den Fans im Hintergrund."

Für die Königsklasse qualifiziert ist die PSV allerdings noch nicht. Selbst wenn im Rückspiel in der Türkei nichts mehr anbrennen sollte, muss der 24-malige Meister vor dem Einzug in die Gruppenphase noch die Play-off-Runde überstehen.

Dort warten die Schotten von Celtic Glasgow oder der dänische Vizemeister FC Midtjylland.

