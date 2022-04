Besonders die Abwehr sei geradezu "prähistorisch", meinte der ehemalige Bayern-Coach dabei. Nach dem Rückspiel, das nach dem Abpfiff in Tumulten zwischen den Teams endete , ruderte Guardiola jedoch zurück.

"Ich habe das nicht so gemeint. Ich habe nur gesagt, dass es - egal ob in der Vergangenheit, heute oder in Zukunft - immer schwierig ist, gegen eine Mannschaft anzutreten, die sehr gut verteidigt", erklärte der Spanier auf der Pressekonferenz.

Er habe "immer gute Dinge über den Verein und die Mannschaft gesagt. El Cholo (Simeone, Anm. d. Red.) kann so spielen, wie er will."

Simeone blieb davon unbeindruckt. Offenbar in Richtung seines Trainerkollegen gerichtet meinte der Atlético-Coach: "Diejenigen von uns, die vielleicht etwas weniger Wortschatz haben, sind auch nicht dumm."

Simeone: Kein hämischer Applaus für ManCity

Zugleich bestritt Simeone, dass sein Applaus gegen Ende des Matches wegen eines vermeintlichen Zeitspiels an City gerichtet war. "Nein. Ich habe den Zuschauern applaudiert, weil sie den Einsatz der Mannschaft zu schätzen wussten, sie waren sehr engagiert", erklärte der Argentinier: "Ein Zeitspiel? Es gibt nichts zu sagen, es gibt einen Schiedsrichter, der sich um die Regeln kümmert. Sie haben zu Recht gewonnen, weil sie ein Tor mehr geschossen haben."

Er sei zudem stolz auf seine Mannschaft, "wer wir sind und wie wir uns behaupten. Ich liebe es, sie feiern zu sehen, wenn wir gewinnen und es gut läuft und auch wenn nicht, weil es wieder einmal zeigt, dass das Wichtigste ist, zu gewinnen", sagte Simeone mit einem Hauch von Ironie.

Durch das 0:0 zuhause und den 1:0-Sieg Citys im Hinspiel schieden die Madrilenen im Viertelfinale der Königsklasse aus. Die Engländer treffen im Halbfinale auf Real Madrid.

