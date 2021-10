Der FC Barcelona stand nach verpatztem Saisonauftakt in La Liga und Champions League in dieser Begegnung gegen den Underdog aus Kiew unter Zugzwang. Das Team des zuletzt stark bekrittelten Trainers Ronald Koeman begann mit starker Offensive und kam durch Serginho Dest bereits kurz nach Anpfiff zur ersten guten Kopfballchance (2.).

Auch Luuk de Jong war in der Folge nicht in der Lage einen Kopfball aus exzellenter Position zu verwerten (19.). Nur wenig später war es wieder der holländische Mittelstürmer, der eine Topchance auf dem Fuß hatte. Den sehenswerten Schlenzer von der Strafraumgrenze konnte Kiew-Towart Georgiy Bushchan jedoch hervorragend aus dem Winkel fischen (21.).

Bezeichnend für die heute mangelnde Torausbeute der Barca-Offensive war es dann ausgerechnet Innenverteidiger Gerard Piqué, der die Katalanen nach einer Ecke in Führung brachte. Nach dem Eckball wurde der zweite Ball zur Mitte geflankt, wo der Spanier am Fünfmeterraum heranstürmte und das Leder per Volley ins Netz donnerte.

Kurz vor der Pause vergab Luuk de Jong eine weitere hochkarätige Kopfballchance, indem er den Ball wieder nach einer Ecke knapp übers Tor setzte (44.).

Nach der Pause zeigte die Begegnung ein nahezu identisches Gesicht, Barça stürmte nach vorne, verpasste es jedoch diese in Tore umzumünzen. Frenkie de Jong zeigte sich zu uneigennützig (52.) und auch Youngster Ansu Fati verspielte den Ball nach einem Aussetzer von Keeper Bushchan leichtfertig (54.).

In der Folge war das Spiel zerfahren und von zahlreichen Wechseln geprägt, wobei Dynamo Kiew nie wirklich gefährlich für das Tor von Marc-Andre ter Stegen kommen konnte.

Unter dem Strich siegte Barcelona glanzlos mit 1:0, wodurch die Katalanen ihre Chancen in der Gruppe E der Champions League nach den 0:3-Niederlagen gegen den FC Bayern und Benfica vorerst wahren.

Kiew hingegen rutscht mit der Niederlage und nur einem Zähler auf den letzten Platz ab.

