Fußball

FC Bayern: Julian Nagelsmann lobt Thomas Müller und Robert Lewandowski nach Sieg in Barcelona

Julian Nagelsmann erklärt nach dem 3:0 des FC Bayern in Barcelona, was ihm an seinem Team imponiert. Besonders die Torschützen und der Abwehrblock bekommen eine verbale Streicheleinheit.

00:02:33, vor 21 Minuten