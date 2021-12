Fußball

FC Bayern - Kingsley Coman spricht über Herz-OP: "Hatten am Anfang große Sorgen"

Vor dem Spiel gegen den FC Barcelona in der Champions League spricht Bayerns Kingsley Coman über seine Operation am Herzen. Der Franzose erklärt, warum er am Anfang "große Sorgen" hatte, aber auch, dass alles gut verlaufen sein und er sich nun viel mehr auf den Sport konzentrieren könne. Allerdings werde es noch "eine Zeit lang schwierig bleiben, sodass immer wieder Untersuchungen nötig sind."

00:00:29, vor 2 Stunden