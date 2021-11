Chelsea war vor Spielbeginn zum Siegen mit zwei Toren Unterschied verdammt, wollten sie der alten Dame aus Turin den Gruppensieg noch streitig machen. Blues-Coach Thomas Tuchel nahm zwei Wechsel vor im Vergleich zum Liga-Spiel gegen Leicester. Kai Havertz musste mit Achillessehnenproblemen aussetzen, ihn ersetzte Christian Pulisic. Außerdem spielte Hakim Ziyech von Beginn an für Mason Mount. Romelu Lukaku konnte nach Verletzungsproblemen zumindest wieder auf der Reservebank Platz nehmen. Juventus nahm nur einen Wechsel im Vergleich zum Liga-Sieg gegen Lazio Rom vor. So spielte Alex Sandro für Luca Pellegrini.

Die Hausherren übernahmen sofort die Initiative und dominierten die Anfangsphase. Trevoh Chalobah, der sich in der ersten Elf festgespielt hatte, sowie Ben Chilwell setzten die ersten Akzente für die Londoner. Die Turiner fanden kaum zu ihrem Spiel und standen tief in der eigenen Hälfte. In der 25. Minute belohnten sich die Blues dann für ihren Arbeitsaufwand, als Antonio Rüdiger nach einer Ecke den Ball per Schulter abtropfen ließ für Trevoh Chalobah. Dieser schoss aus kürzester Distanz die Kugel sehenswert per Dropkick links in den Torwinkel.

Brenzlig für Chelsea wurde es in der 28. Minute, als Juventus beinahe der Ausgleich gelang. Ex-Londoner Alvaro Morata wurde per Chip auf die Reise geschickt gen Chelsea-Kasten. Dort probierte der Spanier einen frechen Heber gegen Edouard Mendy. In letzter Sekunde rauschte Thiago Silva heran, um die Kugel artistisch einen Meter vor der Torlinie abzufangen. Mit einem Chancenplus für die Hausherren sollte es in die Halbzeitpause gehen.

Richtig deutlich sollte es nach der Pause werden. In der 56. und 58. Minute gelang den Londonern ein Doppelschlag, von dem sich die alte Dame nicht mehr erholen sollte. Erst schlug die Stunde des starken Reece James, der von Ben Chilwell mit einer tollen Flanke in Szene gesetzt wurde. Rechts am Fünfmeterraum brachte er dann einen wuchtigen Schuss auf das Tor der Gäste und ließ Keeper Wojciech Szczesny keine Chance. Danach war es Callum Hudson-Odoi, der eine feine Kombination der Chelsea-Offensive vor dem Kasten vollendete. Zuvor hatten Antonio Rüdiger, Ruben Loftus-Cheek und Hakim Ziyech die halbe Defensive der alten Dame schwindlig gespielt.

Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Timo Werner in der Nachspielzeit nach schönem Zuspiel von Hakim Ziyech. Die Blues gewinnen damit auch in der Höhe völlig verdient mit 4:0 gegen überforderte Turiner, die die Tabellenführung der Gruppe H an die Londoner nun abgeben müssen.

Die Stimmen zum Spiel:

Thomas Tuchel (Trainer FC Chelsea): "Es war ein sehr guter Auftritt heute. Wir wollten Geduld beweisen, aber dabei auch nicht einschläfernd spielen. Die Herausforderung war also geduldig zu spielen und dabei trotzdem Rhythmus und Intensität immer weiter zu erhöhen. Die Mannschaft hat es wirklich gut gemacht. Es ist schwer so viele Chancen zu kreieren und Tore zu erzielen, großes Lob von mir, ein herausragender Aufritt und ein klasse Ergebnis. Ben Chilwell hat Schmerzen in seinem Knie und leider hat N'Golo Kante ebenfalls Schmerzen. Es sah danach aus, als hätte er sich leider ebenfalls das Knie verdreht. Morgen kann ich mehr dazu sagen, nachdem beide ihre Untersuchung hatten. Das sind die einzigen zwei Sachen, die mich aktuell traurig stimmen, weil N'Golo Kante super drauf war bis zu diesem Moment und auch Ben Chilwell einen guten Lauf hatte. Er ist wirklich wichtig und auch stark, also hoffen wir einfach auf das Beste."

Leonardo Bonucci (Juventus Turin): "Es ist eine schwere Niederlage, definitiv, wir mussten unsere Lektion lernen, dass du gegen diese Mannschaften immer mit 1000km/h agieren musst, denn sobald du nachlässt bestrafen sie dich sofort. Wir haben es in der zweiten Halbzeit versucht ihren Bewegungsradius auf den Flügeln einzugrenzen, aber wir waren nicht fokussiert genug bei den beiden Flanken, die zu den Gegentreffern geführt haben. Es ist wichtig, dass wir aus diesem Spiel unsere Schlüsse ziehen, denn gegen solche Mannschaften kannst du nicht bestehen ohne die nötige Intensität. Du darfst in keinem Moment unkonzentriert sein. Das erste Tor fiel nach einer Ecke, das war vielleicht Handspiel. In der zweiten Halbzeit hätten wir mehr Kontrolle haben müssen, aber sie haben uns viele Probleme bereitet. Hoffentlich ziehen wir unsere Lehren daraus und nutzen die Erfahrung, um wieder mit breiter Brust anzugreifen. Du musst zu 100% physisch und psychisch da sein in jedem Moment in solchen Spielen, andernfalls wirst du bestraft."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Und Chelsea erntet, was Chelsea säht

Chelsea hat Juventus Turin heute verdient mit 4:0 geschlagen. Das ist nicht zuletzt der Verdienst einer sehr starken Jugendarbeit. Insbesondere die Eigengewächse Tevoh Chalobah und Reece James haben einen großen Anteil am Heimsieg. Chalobah traf mit sehenswerter Technik zum wegweisenden 1:0. James schoss voller Selbstvertrauen das vorentscheidende 2:0. Trotz der Berufsbezeichnung Verteidiger verfügen beide Spieler über eine exzellente Technik sowie einen herausragenden Abschluss, der jedem Torhüter die Schweißperlen auf die Stirn treibt. Zudem traf Callum Hudson-Odoi, Ruben Loftus-Cheek konnte eine Vorlage beisteuern. Die Zukunft des Chelsea FC ist äußerst rosig wenn man solche Eigengewächse aufbieten kann.

Die Statistik: 14

Juventus Turin konnte in den letzten 14 Auswärtsspielen immer mindestens einen Treffer erzielen. Diese Serie wurde heute gestoppt von einer sehr konzentrierten Chelsea-Defensive.

(SID)

