Mit einer Rumpfelf – lediglich vier Feldspieler saßen auf der Bank – trat der FC Bayern die Reise nach Kiew an. Neben den Corona-infizierten Niklas Süle und Josip Stanisic (Isolation) befanden sich mit Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Michael Cuisance, Eric Maxim Choupo-Moting und Jamal Musiala mehrere Spieler in Quarantäne. Positiv: Immerhin sind Gnabry und Musiala offenbar wohl geimpft. Außerdem fehlten Marcel Sabitzer (angeschlagen) und Dayot Upamecano (Gelb-Rote Karte). Immerhin konnte Julian Nagelsmann wieder auf Kingsley Coman zurückgreifen, der Franzose stand in der Startelf.

Bei heftigem Schneefall und schlechten Platzverhältnissen kamen die Münchner recht schwer ins Spiel und leisteten sich immer wieder Ballverluste. Kiew schaltete oft blitzschnell um und hatte in der Anfangsphase die gefährlicheren Offensivaktionen.

Die Bayern holten sich jedoch mit guten Ballpassagen und durch hohes Pressing früh die Kontrolle und erzielten durch Robert Lewandowski das 1:0 (14.). Der Stürmerstar traf spektakulär per Fallrückzieher. Danach dominiert der deutsche Rekordmeister, ließ in den entscheidenden Momenten jedoch die Präzision vermissen. Dynamo ließ sich immer weiter zurückfallen, kamen kaum noch in die Gefahrenzonen. Dennoch hatte der FC Bayern bei einer Slapstick-Aktion Glück: Leon Goretzka rettete per Grätsche, Manuel Neuer schlug beim Rückpass am Ball vorbei, dieser landete jedoch nur am Pfosten (29.).

Ansonsten ging der Bundesligist die Auswärtshürde sehr seriös an und erhöhte in den richtigen Momenten das Tempo. So traf Kingsley Coman noch vor der Halbzeit zum 2:0 (42.).

Dynamo kam wieder mutiger aus der Kabine und drückte auf den Anschluss. Neuer rettete zweimal sensationell in großer Not gegen Mykola Shaparenko (48.). Bayern hatte in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit alle Hände voll zu tun, die kaum einspielte Viererkette musste einige Stresssituationen überstehen. Nach dieser Druckwelle der Hausherren übernahmen die Münchner wieder die Kontrolle.

Und so zeigten die Gäste eine kontrollierte und solide Vorstellung, mussten jedoch in der 70. Minute doch den Anschlusstreffer durch den eingewechselten Denys Garmash hinnehmen. Kiew drückte danach auf den Ausgleich und so hatten die Bayern Glück, als Neuer einen verdeckten Schuss nur abklatschen lassen konnte, kein Kiew-Spieler dies aber nutzte (74.).

Die Bayern hatten im zweiten Durchgang viele Kontrollphasen, aber kaum Chancen auf den dritten Treffer. So musste der deutsche Rekordmeister bis zum Schlusspfiff zittern, Dynamo machte viel Druck, hatte im Anschluss jedoch kein Glück.

Für die Bayern geht es am Samstagabend (18:30 Uhr) in der Bundesliga mit dem Heimspiel gegen Arminia Bielefeld weiter.

Das fiel auf: Bayerns zweiter Anzug sitzt

Kingsley Coman und Corentin Tolisso waren zuletzt verletzt, hatten kaum Einsatzminuten. Auch Tanguy Nianzou kam in den letzten Wochen nur zu Kurzeinsätzen. Und dennoch standen alle drei aufgrund der vielen Ausfälle in der Startelf. Während Coman auf der rechten Seite einer der Aktivposten war und das 2:0 erzielte, ordnete Tolisso (75 Ballkontakte, 94 % Passquote) im Zentrum das Spiel. In der Abwehr zeigte der junge Nianzou bis zu seiner verletzungsbedienten Auswechslung eine ordentliche Leistung (95 % Passquote, 71 % Zweikampfquote). Generell zeigten die Bayern eine äußerst seriöse Vorstellung und bewiesen, dass das Thema Coronaimpfung keinen großen Einfluss auf die Leistungen hat.

Die Bedingungen sind für den FC Bayern nicht gerade die besten – auf allen Ebenen. Nicht nur die zahlreichen Ausfälle bringen die Pläne beim Rekordmeister ordentlich durcheinander. In Kiew erwartete die Münchner heftiger Schneefall und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Die Mitarbeiter von Dynamo hatten vor der Partie alle Hände voll zu tun, um den Rasen schneefrei zu bekommen.

Die Zahl zum Spiel: 9

Robert Lewandowski trifft weiterhin am Fließband. Für den polnischen Superstar war es nicht nur das 25. Pflichtspieltor im 19. Saisoneinsatz. RL9 führt mit nun neun Treffern auch die Torjägerliste der Königsklasse an und traf nun im neunten CL-Spiel in Folge. Eine irre Quote des Stürmers!

