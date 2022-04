Jürgen Klopp wusste, dass diese Fragen kommen würde, und musste deshalb schon grinsen, bevor "DAZN"-Moderatorin Laura Wontorra sie überhaupt zu Ende formuliert hatte.

Ob der Teammanager des FC Liverpool nach dem 2:0-Sieg über Villarreal denn nun endlich mal einen Gedanken an das Quadruple verschwende? Schließlich stehen die Titel-Chancen der Reds neben der Champions League auch in der Liga (einen Punkt hinter Manchester City) und im FA Cup, wo man am 14. Mai im Finale auf den FC Chelsea trifft, alles andere als schlecht. Den EFL Cup hat Liverpool bereits gewonnen.

Doch Klopp ließ sich - einmal mehr - nicht locken. "An die vier Titel kann ich ja nicht denken. Das wussten wir ja vor der Saison schon, dass es vier Titel gibt", so der 54-Jährige: "Kurz vor dem Klo in die Hose gemacht, ist immer noch in die Hose gemacht. Deswegen hilft nah dran zu sein auch nichts."

Stattdessen lenkte Klopp die Gedanken sofort wieder aufs Rückspiel in Villarreal am kommenden Dienstag: "Wenn jetzt Halbzeit wäre, was ja auch ist, nur mit einer etwas längeren Halbzeitpause, dann würde ich auch nicht sagen, das Ding ist erledigt. Das wird für uns noch super schwer und intensiv", sagte Klopp, der allerdings mit dem Auftritt seiner Mannschaft an der Anfield Road sehr zufrieden war: "Ich bin sehr fein und richtig happy mit der Leistung, die wir gezeigt haben. Die Jungs haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, ohne zu treffen - und eine sehr gute zweite mit Toren."

Das musste auch Unai Emery anerkennen. "Sie waren besser als wir. Wir hätten gerne mehr Chancen herausgespielt, aber wir wurden sehr in die Defensive gedrängt. 2:0 ist ein klares und verdientes Ergebnis", sagte Villarreals Erfolgscoach, der mit seiner Mannschaft auf dem Weg ins Halbfinale Juventus Turin und den FC Bayern aus dem Weg geräumt hatte.

Die Hoffnung aufgegeben hat das "Gelbe U-Boot" allerdings noch nicht: "Es hätte auch noch schlimmer kommen können. Wir leben noch", so Emery: "Es wird anders sein im La Cerámica. Wir werden sie viel mehr herausfordern."

Bis dahin bleiben gerade einmal sechs Tage. Für Klopp völlig unverständlich, steht für Liverpool in der Zwischenzeit doch auch noch ein äußerst wichtiges Liga-Spiel in Newcastle an. "Wenn ich die Kollegen von 'BT Sport' im Studio sitzen sehe, wie sie darüber reden, dass wir am Samstag um 12:30 Uhr (GMT) gegen Newcastle spielen, könnte ich gerade ins Studio gehen und ihnen eine schmieren", so Klopp.

Auch deshalb bleibe ihm überhaupt keine Zeit über irgendwelche Titel, geschweige das Quadruple nachzudenken: "Wir versuchen, so gut wie möglich durch die Situation zu kommen. Wir versuchen, den Jungs dabei zu helfen, die Frische zu wahren. Es war jetzt schon eine großartige Saison", sagte der Deutsche: "Aber wie gesagt: Kurz vor der Toilette ist immer noch nicht cool."

