Gegen Bayern-Schreck Villarreal übernahm der FC Liverpool sofort die Kontrolle und verbuchte in Person von Sadio Mané die erste gute Chance: Nach Flanke von Mohamed Salah köpfte der Senegalese aus sechs Metern allerdings rechts vorbei (12.).

Auch in der Folge blieb die Mannschaft von Jürgen Klopp spielbestimmend. Vor allem das Gegenpressing funktionierte gut bei den Reds, sodass die Hausherren immer wieder Balleroberungen in Villarreals Hälfte verbuchten.

Etwas unorthodox versuchte es Henderson mit einem Schuss aus sehr spitzem Winkel an den Außenpfosten (23.). Die zehn gelben Feldspieler versammelten sich immer wieder am eigenen Strafraum, verstopften die Mitte und zwangen die Reds nach außen.

Ein Treffer ließ trotz guter Chancen weiter auf sich warten, zumal auch Salah mit einem feinen Schlenzer aus halbrechter Position das linke Toreck knapp verfehlte (27.). Wenig später war es erneut Mané, dessen Drehschuss von der Strafraumgrenze links vorbei rauschte (33.).

Die beste Möglichkeit allerdings hatte Thiago kurz vor der Halbzeitpause: Sein wuchtiger Abschluss aus 23 Metern knallte an den linken Pfosten (42.).

Im zweiten Durchgang schalteten die Hausherren dann nochmal einen Gang hoch - und schlugen schließlich zu. Eine Flanke von der rechten Seite von Kapitän Jordan Henderson wurde von Pervis Estupiñán so unglücklich abgefälscht, dass sie über den unglücklich aussehenden Gerónimo Rulli hinweg im linken Toreck einschlug (53.).

Nur zwei Minuten später steckte Salah den Ball am Strafraumrand durch zu Mané, der den Ball aus fünf Metern am herausstürmenden Rulli vorbei ins rechte Toreck spitzelte (55.).

Der Widerstand des gelben U-Boots war nun gebrochen - dabei hatten die Gäste noch Glück, dass Andrew Robertsons Treffer nach Flanke von Trent Alexander-Arnold wegen Abseits nicht zählte (64.).

Wenig später hatte Rulli dann Probleme bei einem wuchtigen Distanzversuch von Virgil van Dijk, ehe Luis Díaz aus halbrechter Position das lange Eck knapp verfehlte (68.).

Unai Emery versuchte anschließend mit zahlreichen Wechseln auf sein Team einzuwirken und ließ seine Elf etwas höher stehen. Zu einem Torschuss auf das Tor von Alisson kamen die Spanier allerdings nicht, zumal Joker Boulaye Dia bei seinem Abschluss aus halbrechter Position im Abseits stand (87.).

So blieb es beim hochverdienten 2:0-Erfolg für die Hausherren, die nun mit einer guten Ausgangslage in das Rückspiel in Spanien in sechsTagen gehen können.

Die Stimmen:

Unai Emery (Trainer FC Villarreal): "Sie waren besser als wir. Wir hätten gerne mehr Chancen herausgespielt, aber wir wurden sehr in die Defensive gedrängt. 2:0 ist ein klares und verdientes Ergebnis. Es hätte auch noch schlimmer kommen können. Dennoch haben wir noch eine Chance. Wir leben noch."

Jordan Henderson (FC Liverpool): "Wir sind sehr glücklich. Villarreal ist ein harter Gegner gewesen. Es war eine gute Leistung der Mannschaft in einem schwierigen Spiel. Wir haben zwei Tore gemacht und unseren Kasten sauber gehalten, das war wichtig. Wir haben noch viel vor, aber wir müssen von Spiel zu Spiel denken."

Gerónimo Rulli (FC Villarreal): "Das 0:1 war sehr unglücklich - wenn er so abgefälscht wird, kann man wenig dagegen machen. Wir sind immer noch voller Vertrauen in unsere Stärken, dass wir das Ding im Rückspiel noch umbiegen können. Am Dienstag wird man ohne Wenn und Aber ein anderes Villarreal sehen. Wir werden ihnen einen großen Fight liefern und unser Leben für den Verein geben."

Der Tweet zum Spiel:

Bei null Torschüssen auf sein Tor hatte Liverpools Keeper heute einen sehr ruhigen Arbeitstag.

Das fiel auf: Drückende Überlegenheit

19:1 Torschüsse, davon fünf zu eins auf das Tor. Das war die Bilanz, die am Ende der 90 Minuten im Anfield Stadium eine ganz deutliche Sprache sprach. Liverpool war von Beginn an die dominante Mannschaft, Villarreal hingegen stand erwartet tief - ohne aber die sonst so gefürchteten und gegen Juventus Turin und gegen den FC Bayern noch so erfolgreich ausgespielten offensiven Nadelstiche setzen zu können. Das lag vor allem auch an der Seriosität, die die Mannschaft von Jürgen Klopp über die gesamte Spielzeit an den Tag legte. Dabei hielt Liverpool vor allem nach Wiederanpfiff das Tempo konstant hoch, setzte Villarreal so unter Druck und kam auch zum entscheidenden Doppelschlag. Das drückte sich eben auch in den Statistiken aus, in denen nicht nur die Torschuss-Bilanz Aufschluss gab, sondern auch die Ballbesitzanteile: Die waren mit 68 Prozent für Liverpool ebenfalls deutlich verteilt.

Die Statistik: 0

Es bleibt dabei: In England ist für Villarreal wenig zu holen. Keines der letzten acht Auswärtsspiele auf der Insel konnten die Spanier für sich entscheiden.

