Fußball

Jürgen Klopp warnt trotz Hinspiel-Sieg von Liverpool gegen Villarreal in Champions League: "Noch ist nichts passiert"

Durch den 2:0-Erfolg gegen Villarreal brachte sich Liverpool vor dem Rückspiel in der Champions League gegen die Spanier in eine gute Ausgangsposition. Der Sieg im Hinspiel sei jedoch erst die halbe Miete, so LFC-Trainer Jürgen Klopp.

00:01:06, vor 34 Minuten