Das Powerplay der Londoner in der Schlussphase brachte zwar noch etliche gute Gelegenheiten - die letzte vergab Havertz per Kopf in der Nachspielzeit, der Ausgleich aber wollte nicht mehr fallen.

Timo Werner bekam keine Chance, als Joker die Partie noch zu wenden, er verbrachte den ganzen Abend in Turin auf der Bank.

Für Chelsea war es die zweite Niederlage in Serie nach dem 0:1 in der Premier League gegen Manchester City, für Juve ein weiterer eindrucksvoller Schritt aus der Krise der ersten Saisonwochen.

