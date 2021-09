Die Bayern waren von Beginn an gut im Spiel, ohne dabei jedoch ihre bestmögliche Leistung zu zeigen. Die erste gute Chance gehörte natürlich Robert Lewandowski, doch den Kopfball des Polen parierte Georgiy Bushchan zunächst glänzend zur Ecke (10.). Nach dieser spielte Serhiy Sydorchuk den Ball im Strafraum mit der Hand, Marco Guida zeigte ohne zu zögern auf den Punkt. Lewandowski nahm sich der Chance vom Punkt an und verwandelte gewohnt souverän (12.).

Die Bayern waren in die Folge dominant, fanden aber kaum Lücken, weil Kiew vor allem das Zentrum geschickt dicht machte. Doch nach einem Fehler im Spielaufbau schlugen die Bayern erneut eiskalt zu. Thomas Müller bediente Lewandowski, der mit seiner dritten Chance das zweite Tor erzielte (27.).

Weiter ein ähnliches Bild, bis Leon Goretzka Leroy Sané geschickt in Szene setzte, doch der traf nur den Pfosten (35.). Die Bayern gingen mit einer verdienten Führung in die Kabine, mussten aber kurz zuvor beinahe noch den Anschlusstreffer hinnehmen. Die Bayern waren weit aufgerückt und die Gäste nutzten das fast zu einem erfolgreichen Konter. Doch Manuel Neuer parierte glänzend gegen Carlos De Pena (42.).

Kiew kam mutig aus der Kabine, wirklich zwingend wurde es allerdings nie. Die Münchner übernahm nach kurzer Eingewöhnung wieder das Zepter, doch verpassten es, den Deckel frühzeitig auf die Partie zu machen. Bessere Chancen verhinderten zunächst Stoppfehler von Sané (59.) und Müller (63.).

Dann begannen die Minuten des Serge Gnabry. Zunächst köpfte er noch knapp am Tor vorbei (67.), bevor er es nur kurze Zeit besser machte. Nach schnellem Umschalten der Münchner knallte der Nationalspieler die Pille kompromisslos unter die Latte (68.). Die Bayern blieben auch nach dem 3:0 hungrig und der erneut positiv auffällige Sané belohnte sich für seine gute Leistung. Aus spitzem Winkel überlistete er Bushchan (74.).

Kiew war natürlich längst geschlagen, die Bayern boten der Galerie noch die ein oder andere schöne Kombination, schonten manche Stammkräfte und setzten durch einen Joker den Schlusspunkt. Eric Maxim Choupo-Moting bewies seine Qualitäten als Lewandowski-Backup und köpfte wuchtig zum letzten Treffer des Abends in die Maschen (87.). Am Ende stand ein nie gefährdeter 5:0-Erfolg, der so auch in der Höhe absolut verdient war.

Die Stimmen:

Leroy Sané (FC Bayern): "Wir haben es relativ gut gemacht. Wir können auf jeden Fall gut Fußball spielen. Im Endeffekt haben wir wieder unsere Dominanz gezeigt. Gerade Defensiv haben wir heute auch wenig zugelassen. Das war keine Absicht. Ich wollte den Ball normal reinflanken. Aber da habe ich Glück gehabt, dass da meine Technik nicht so gut war."

Der Tweet zum Spiel:

Beim 3:1 in Fürth vergangenen Freitag traf er ausnahmsweise allerdings nicht. Ansonsten ist der Pole schon wieder in bestechender Form.

Das fiel auf: Bayern souverän aber noch mit Luft nach oben

Die Münchner dominierten über weite Teile des Spiels das Geschehen beinahe nach Belieben. Dennoch tat sich der FCB in einigen Phasen schwer, zwingende Chancen zu erspielen, da Kiew vor allem in der ersten Hälfte das Zentrum geschickt dicht machte. Defensiv kamen die Bayern in einigen Situation nach schnellem Umschalten der Gäste ab und an in Bredouille. Einmal mehr konnte sich der Rekordmeister in brenzlichen Situation auf seinen Torhüter verlassen. In der zweiten Hälfte steigerten sich die Bayern nach kleinen anfänglichen Schwierigkeiten und ließen am Ende Außenseiter-Kiew nicht den Hauch einer Chance.

Die Statistik: 18

Weltfußballer Robert Lewandowski war in seinen letzten 18 Einsätzen in der Champions League an 29 Toren direkt beteiligt (24 Tore, 5 Assists) und gewann alle diese 18 Spiele. Das ist die längste Siegesserie eines Spielers in der Geschichte der Königsklasse. Der Golden Shoe-Gewinner der Vorsaison zog durch das Barça-Spiel mit seinem Teamkollegen Manuel Neuer gleich (17 zwischen September 2019 und Februar 2021) und holte sich nun den alleinigen Rekord.

