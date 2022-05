Übertragung FC Liverpool - Real Madrid live im TV, Livestream & Liveticker - Champions League - Finale

FC Liverpool - Real Madrid live im TV, Livestream und Liveticker: Am Samstag, 28. Mai, findet in Paris im Stade de France das Finale der Champions League statt. Anstoß ist um 21:00 Uhr. Das Endspiel sollte eigentlich in St. Petersburg ausgetragen werden, wurde aber aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine verlegt. Hier gibt es alle Informationen zum Endspiel der Champions League.